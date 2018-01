Aucun projet annoncé

Par DDK | Il ya 24 minutes | 2 lecture(s)

M. Hassan Mermouri, ministre du Tourisme et de l’artisanat, était hier en visite d’inspection à travers la wilaya de Bouira. Alors que le secteur attendait beaucoup de son premier responsable, aucun grand projet, se voulant une alternative à l’après pétrole, n’a été annoncé.

La première escale fut la Maison de la culture Ali Zaâmoum, où le ministre a visité les différents stands préparés par la chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya. Poterie, tannerie, vannerie et pierre taillée étaient proposés. M. Naili Farid, qui s’est illustré au Brésil en remportant le premier prix des tailleurs de pierres, a d’ailleurs bénéficié d’une attention toute particulière. Après la visite de l’exposition, M Mermouri a donné le coup d’envoi du 10ème Colloque national du tourisme intérieur. Une rencontre organisée par l’Université Akli Mohand Oulhadj qui s’inscrit dans le cadre du développement du secteur, sous le thème «Entre la réalité du terrain et les moyens à mettre en œuvre pour son développement». Dans son allocution, le wali mettra en exergue les potentialités immenses que recèle la wilaya. Le ministre se félicitera quant à lui insistera sur «la nécessité de fructifier toutes ces richesses, tout en préservant l’environnement». M. Mermouri se rendra ensuite à Draâ El Bordj, au centre de la ville de Bouira, où se dresse le fort turc, récemment restauré. Le ministre se réjouira de la restauration d’un tel patrimoine qui domine un panorama féerique qui s’étend de la forêt d’Errich jusqu’aux cimes enneigés du Djurdjura. C’est d’ailleurs cette beauté époustouflante et ce joyau architectural restauré qui le poussera à écrire en Tifinagh sur le livre d’or du fort turc devenu aujourd’hui un musée. Un geste très applaudi par les présents. Ensuite, le cortège ministériel s’est rendu au niveau d’un site accueillant le projet d’un particulier, consistant en la réalisation d’un parc de loisirs et d’attraction situé à la périphérie de la ville de Bouira. S’étendant sur une superficie de 50 048,34 m2, ce parc accueillera, à terme, une piscine, un bassin aqua-parc et des manèges pour enfants. Après cette visite, c’est la forêt d’Errich qui a été au centre de cette inspection du ministre. Une forêt qui vient d’être proposée pour être transformée en une forêt récréative. C’est là que le ministre prendra connaissance de quelques indicateurs de ces lieux destinés à accueillir des visiteurs. Sur place, M. Mermouri insistera pour que les investisseurs ayant soumissionné pour ce projet ne dénaturent pas le site : «Il faut impérativement que l’authenticité des lieux soit préservée et que les infrastructures soient réalisées en matériaux naturels comme le bois ou la pierre», dira-t-il au conservateur de la forêt qui lui a présenté l’esquisse de la forêt récréative. Toujours au niveau de ce site, le ministre assistera à un exposé sur le secteur du tourisme. En découvrant que le versant sud du Djurdjura commençait déjà à recevoir des visiteurs dans des circuits touristiques pédestres, M Mermouri demandera à ce que ces circuits se fassent en boucle et non pas sur un itinéraire aller-retour : «Je préconise que ces circuits soient en boucle et non pas que les visiteurs fassent des vas et viens sur ces itinéraires boisés et montagneux». Le Ministre insistera également pour que ces circuits soient entièrement balisés avec la signalisation adéquate. En apprenant que l’autre avis d’appel d’offre pour la réalisation de la forêt récréative de Tilesdit, sur les rives du barrage du même nom, dans la commune de Bechloul, n’avait pas trouvé preneur et a été infructueux, le Ministre n’a pas caché son étonnement. Le conservateur des forêts de la wilaya de Bouira le rassurera en disant que ce site fera prochainement l’objet d’un deuxième avis d’appel.

Un nouvel hôtel pour renforcer la capacité d’accueil

Le ministre s’est rendu par la suite au niveau d’un projet appartenant à M. Damou Hakim, consistant en la réalisation d’un ensemble hôtelier et de loisirs sur R+8 avec une capacité de 75 chambres, 2 salles polyvalentes, 1 salle de sports, 2 salles de jeux, piscine, parking et autres commodités. M. Mermouri suivra avec attention l’exposé du propriétaire qu’il encouragera. Cet ensemble hôtelier devrait être réceptionné dans un délai de 36 mois, soit en février 2021. M. Mermouri, arrivé sur les hauteurs de Tikjda, se montrera subjugué, autant par les paysages que par la diversité et la richesse de la faune et de la flore, en visitant le Musée du Parc National du Djurdjura. «La vision du secteur du tourisme est depuis longtemps chapeauté par l’Etat et obéissant au schéma directeur d’aménagement touristique SDAT. Et aujourd’hui, nous sommes en phase d’exécution et cela marche très bien partout au niveau national», annoncera le ministre, sans nier qu’il reste un problème au niveau des zones d’expansion touristique (ZET) et que son département est en train de se pencher sur la situation en collaboration avec les autres secteurs, notamment l’agriculture et les forêts. La diversification des circuits touristiques est également une bénédiction pour le premier responsable du secteur qui indiquera que «rares sont les pays à disposer d’autant de sites diversifiés avec le littoral, la montagne et le désert», «des atouts qui peuvent faire de l’Algérie une destination privilégiée de par le monde», soutiendra le ministre. «Le tourisme intérieur est déjà riche ici à Bouira avec des équipes sportives professionnelles et amateurs qui viennent à Tikjda pour leurs entraînements. De même pour le tourisme de montagne qui est en plein essor», déclarera le Ministre en arrivant sur le site de la station climatique de Tikjda. M. Mermouri soulignera que «ces panoramas époustouflants peuvent attirer les réalisateurs de films, de documentaires, les photographes mais aussi aider à développer le tourisme scientifique avec les différentes opportunités qui se présentent à Bouira. L’écosystème et la biodiversité doivent être protégés, car beaucoup de pays nous envient ce riche patrimoine naturel dont nous disposons», dira encore le ministre. Le premier responsable du secteur du tourisme promettra de suivre avec une attention particulière le développement des projets de la wilaya de Bouira qui selon lui «est en phase de devenir un pôle touristique par excellence».

Hafid Bessaoudi