Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

Une nouvelle salle de cathétérisme cardiaque a été récemment installée au CHU Khelil Amrane et elle est dépendante du service de cardiologie. Le service de cardiologie de l’hôpital de Béjaïa a été créé il y a juste quelques années. Cette création n'a pas été une mince affaire, surtout aux débuts, car il avait nécessité beaucoup d'efforts de la part des différents intervenants, notamment des cardiologues, à l’image de Docteur Bennour et Docteur Bezghiche qui étaient parmi les principaux initiateurs. Ces dernières semaines ont été marquées par l'arrivée de la nouvelle chef de service Professeur Zouzou, cardiologue sur-spécialisée dans la rythmologie au sein des CHU d'Alger. Cette arrivée a donné beaucoup d’espoir et a boosté ce service. Des pacemakers cardiaques sur des patients ont été posés pour la première fois à Béjaïa et on parle déjà de postes de résidanat en cardiologie, ce qui est une excellente nouvelle pour la faculté de médecine et du CHU de Béjaïa mais surtout pour la population de la wilaya. Par ailleurs, le parc roulant du CHU de Béjaïa vient d’être renforcé par trois nouvelles ambulances médicalisées de marque Sprinter Mercedes Benz ultra modernes. Elles sont dotées de dispositifs médicaux haut de gamme et récents afin de permettre aux médecins du CHU d’apporter une réelle continuité thérapeutique aux patients provenant essentiellement des services de réanimation, de cardiologie ou des urgences absolues, et qui nécessiteront des transferts et des évacuations. Cela s’ajoute aux sept ambulances médicalisées affectées au profit de l’EPSP de Béni Maouche, l’EPSP Béjaïa, l’EPH d’Aokas, l’EPH de Kherrata, l’EPH d’Amizour et deux ambulances pour l’EPSP de Seddouk. Un autre quotta est prévu aussi dans quelques semaines pour les autres localités.



Rachid. Z