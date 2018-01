Nouveau sit-in du personnel médical

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Le personnel médical de l’EPH Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira est revenu, hier, à la charge en tenant un nouveau sit-in à l’intérieur de la structure hospitalière, pour réitérer son appel aux responsables du secteur pour garantir la sécurité aux praticiens de la santé. Les médecins et le personnel paramédical qui ont encore une fois dénoncé l’insécurité régnant au sein de l’hôpital et les conditions de travail qu’ils ont qualifié d’inacceptables, ont déploré l’absence des responsables de la structure et de la DSP à leur sit-in d’avant-hier. Selon les protestataires, aucun responsable n’est venu à leur rencontre avant-hier, ne ce serait-ce que pour les écouter. Pour rappel, trois agressions sur des médecins ont été enregistrées dans l’enceinte de l’hôpital de la ville de Bouira en moins d’une semaine. La dernière en date remonte à avant-hier et la victime a été, cette fois-ci, un ophtalmologue.

D. M.