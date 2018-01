Bouderbali insiste sur l’investissement agricole

Par DDK | Il ya 28 minutes | 3 lecture(s)

La 1ère Foire agrumicole et apicole de Draâ Ben Khedda a été lancée, hier, par le wali Mohamed Bouderbali, qui a insisté sur l’impératif de conjuguer les efforts en vue de développer l’investissement agricole.

Cette manifestation, qui est le prélude de 19 autres foires similaires sur l’ensemble des daïras de la wilaya, a drainé une trentaine de participants, dont 20 exposants pour les agrumes, 2 pour les pépinières et 9 pour le miel. Une forte délégation composée du wali, du chef de daïra, du directeur de l’agriculture, du directeur de la subdivisionnaire de l’agriculture et des élus locaux, a sillonné tous les stands d’expositions. Le wali s’est montré attentif aux explications et doléances des exposants. «Il est nécessaire de faire connaitre les potentialités de la wilaya en matière d’agriculture. L’Etat donne beaucoup d’importance à l’agriculture, car c’est un secteur d’avenir», dira-t-il, rappelant que la wilaya de Tizi-Ouzou est aussi productrice de céréales : «Il y a tant de filières qui pourront être exploitées. Les autorités pensent déjà à organiser des rencontres similaires à travers toute la wilaya», dira-t-il. Le wali exprimera le vœu que tous les partenaires, «agriculteurs, éleveurs, banques et administration, soient au diapason pour développer le secteur» au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. M. Laïb Makhlouf, directeur de l’agriculture, dira : «À Draâ Ben Khedda, il y a une production d’agrumes extrêmement intéressante en calibre et en qualité». Interrogé sur le rendement, le DSA affirmera : «Grâce au savoir-faire des agriculteurs, on est arrivés à un rendement de 700 q à l’hectare à Draâ Ben Khedda». Parlant de la superficie réservée aux agrumes, le DSA dira : «1400 ha sont réservés aux agrumes, ce qui est insuffisant. Il va donc falloir travailler sur l’extension des terres agricoles». Parlant d’apiculture, le DSA dira : «Le miel tient une place appréciable dans la wilaya. Nous avons du miel en quantité et en qualité ici à Draâ Ben Khedda, mais il faut trouver des moyens de le commercialiser ici ou à l’étranger. Nous sommes tenus de trouver des solutions. Il nous faudra aussi mettre en place la première structure de la filière agrumes, afin que le produit se vende facilement et moins cher !». A son tour, la subdivisionnaire de l’agriculture de Draâ Ben Khedda, Mme. Belhamri Roza, complètera les données : «Tout le monde sait que Draâ Ben Khedda est une région où l’on cultive l’orange. 1 400 ha sont consacrés aux agrumes au niveau de la wilaya et près de 50% (600 ha) se trouvent à Draâ Ben Khedda. Une superficie de 400 hectares est consacrée à l’orange, toutes variétés confondues : Thomson, Washington, double fine, sanguine, la Portugaise… Il y a aussi du citron et de la mandarine». La subdivisionnaire poursuivra : «La région s’est dédiée aux agrumes, mais elle est dépourvue d’associations. Nous nous attelons donc à mettre en place une structure pour faciliter les contacts et l’écoulement du produit qui pose problème, notamment avec la vente sur pied qui cause des pertes énormes aux fellah». Pour notre interlocutrice, les rendements sont records : «Un oranger produit 4 q de fruits, imaginez donc un verger de 300 arbres. Cela fait environ 800 q par hectare». La subdivisionnaire a également parlé des céréales et autres cultures maraichères (entre les arbres) «qu’il faudra améliorer», dira-t-elle. M. Tamen Saïd, directeur de l’ITMAS de Boukhalfa, expliquera quant à lui : «L’institut participe à cette foire, d’autant qu’il assure des formations au profit des porteurs de projets. Des formations dont bénéficient les agriculteurs et les éleveurs non seulement de Tizi-Ouzou, mais aussi de Bouïra et de Boumerdès, sur des thématiques qui regroupent 25 personnes à chaque session : apiculture, élevage... Il y a une forte demande».

M.A.Tadjer