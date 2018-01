L’ambassadeur de Croatie opte pour Béjaïa

Par DDK | Il ya 27 minutes | 3 lecture(s)

Son excellence Martin Anderijasévic, l'Ambassadeur de la Croatie en Algérie, a effectué, hier, une visite de prospection dans la wilaya de Béjaïa. Il a été reçu par Monsieur le wali, une occasion qui a permis aux deux parties d'échanger des informations sur les créneaux susceptibles de faire l'objet d'un partenariat, ainsi que sur les actions pouvant être engagées, à court et moyen terme, notamment en matière de recherche scientifique. Monsieur le wali a présenté à son hôte les potentialités touristiques et économiques que recèle la wilaya de Béjaïa. L'Ambassadeur de la Croatie a affiché sa volonté de développer et de diversifier la coopération et les échanges entre la région et son pays. L’agriculture, le tourisme, la culture et la formation ont été cités comme de potentiels secteurs, où l’investissement en partenariat est à portée de la main. L'Ambassadeur de la Croatie, professeur en linguistique et sémiologie, a proposé à Monsieur le Wali une formation dans le domaine linguistique en Croatie, au profit des professeurs de la langue tamazight de l'université de Béjaïa. Une formation aux métiers du gaz est également offerte pour les jeunes de la wilaya. S’agissant du domaine économique, l’Ambassadeur a développé, lors de cette rencontre, une stratégie de coopération dans l’huilerie. Son excellence a annoncé la création de 11 marinas en Algérie; la wilaya de Béjaïa a été proposée pour l'implantation de ce projet.

D. S.