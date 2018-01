Les travailleurs de l’unité Caravic en grève ouverte

Par DDK | Il ya 27 minutes | 3 lecture(s)

Les travailleurs de l’unité avicole Caravic d’El Esnam sont entrés, hier, en grève ouverte pour exprimer un certain nombre de préoccupations liées à leur situation socio-pressionnelle.

Pour ces préoccupations, ils citent entre autres le statut des travailleurs vacataires. À ce sujet, un gréviste confira qu’ils sont près de 35 personnes à travailler en vacation au niveau de l’unité et qui attendent toujours leur confirmation dans leurs postes respectifs. «Ces travailleurs ont été recrutés en tant que vacataires, il y a de cela 4 ou 5 ans. Ils ont tous des contrats de travail à durée déterminée (CCD). Leur statut est précaire et c’est pour cela que nous demandons leur confirmation. Pour nous, il est temps de leur signer des CDI», explique un travailleur gréviste. L’autre préoccupation soulevée par les ouvriers de Caravic concerne les primes et les indemnités. Evoquant l’indemnité des congés, les grévistes indiquent que celle-ci a été revue à la baisse. «L’indemnité de congé que nous percevons a été revue à la baisse. Depuis trois mois, une nouvelle méthode a été instaurée dans son calcul», a indiqué un syndicaliste de l’unité Caravic. Et d’ajouter : «Avant, le travailleur était avantagé lorsqu’il part en congé. Il percevait une indemnité conséquente, souvent supérieure à son salaire mensuel. Mais désormais, il perçoit moins d’argent». À présent, et vu les changements opérés dans le calcul de l’indemnité du congé, les travailleurs disent craindre que les autres primes soient revues à la baisse ou soient carrément supprimées. Toujours à propos des primes, les travailleurs font savoir que la prime de rendement collectif (PRC) n’a pas été versée depuis 2016. Pourtant, expliquent-ils, il arrive que cette prime soit versée aux travailleurs mensuellement ou chaque trimestre. Les mêmes travailleurs parlent aussi de la non-perception de la quote-part au titre des œuvres sociales. Pis encore, et selon les grévistes, il y a une autre préoccupation liée au mode de paiement des frais de mission et des heures supplémentaires. À ce sujet, ils indiquent que des changements ont été opérés dans ce sens, mais ces derniers n’arrangent pas les travailleurs. Les grévistes évoquent aussi un retard dans le versement des salaires. Par ailleurs, le directeur des ressources humaines (DRH) de Caravic a rencontré les grévistes dans la matinée d’hier où il a eu à écouter leurs propositions, a-t-on appris. Mais en attendant les réponses de la direction de l’entreprise, les travailleurs grévistes se disent déterminés à poursuivre leur action, et ce, jusqu’à satisfaction de leurs revendications. Contacté pour avoir sa version des faits, le DRH du complexe avicole Ali Derraj a démenti tout retard dans le versement des salaires en affirmant que le salaire du mois de janvier sera versé ce mercredi (aujourd’hui, ndlr). S’agissant des travailleurs vacataires, le même responsable a expliqué que la nature de l’activité exercée par ces travailleurs ne donne pas accès à des contrats en CDI. «L’activité qu’exerce ces travailleurs est discontinue, et il nous est impossible de les titulariser. Ceci dit, le DG avait promis de prendre en charge certains cas mais une instruction de la direction d’Alger transmise récemment a écarté cette éventualité», précisera le même responsable. Au sujet de la quote-part, le DRH dira que 50% de son montant a été versée en attendant le règlement, cette semaine, de ce qui en reste. Pour ce qui est de la prime de congé, notre interlocuteur soutient que celle-ci reste toujours avantageuse pour le travailleur et à aucun moment elle a été revue à la baisse.

Djamel M.