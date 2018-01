Des habitants de Fenaia ferment la RN12

Par DDK | Il ya 2 heures 27 minutes | 172 lecture(s)

Des habitants des villages de la commune de Fenaia, dans la daïra d’El-Kseur bloquent depuis avant-hier, soit durant deux jours consécutifs la RN12 qui relie Béjaïa à Alger via Azazga, à hauteur du lieudit Bouzoulem, à quelques 5 km au dessus de la ville d’El-Kseur. Leur action musclée a pour but de réclamer haut et fort le renforcement des moyens de transport desservant leurs villages d’une part, et, d’autre part, de s’opposer fermement à l’augmentation du prix des tickets de transport prévue pour début février 2018. Depuis quelques années, le blocage des routes et des administrations, notamment les APC et les daïras est devenu la principale voie de communication des habitants avec les autorités. Les demandes de branchement au gaz de ville, AEP, au réseau d’assainissement et de réfection de la route du village s’expriment plus par les blocages de routes que par des écrits ou des audiences avec les responsables concernés. Les protestataires qui ont bloqué la RN12 à Bouzoulem ne semblent pas avoir obtenu satisfaction pour leur revendication puisqu’ils ont décidé de prolonger leur action. Ainsi, ils ont décidé de barrer les routes secondaires, les chemins communaux et autres déviations pour rendre totalement étanches les liaisons entre Béjaïa et Tizi-Ouzou, oubliant par là que ce sont leurs concitoyens qu’ils pénalisent et non les services à même de résoudre les problèmes de transport et du prix du ticket de transport. Ce faisant, ils empêchent les élèves de se rendre à leurs écoles, les travailleurs à leurs lieux de travail, les transporteurs de marchandises de livrer leurs cargaisons dans les magasins, et surtout les ambulances des pompiers d’évacuer des malades vers les structures de soins.

B. Mouhoub