Sit-in des souscripteurs devant le siège de l’AADL

Les souscripteurs au programme AADL 2001-2002 de la wilaya de Tizi-Ouzou ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la direction de la wilaya, pour dénoncer le retard enregistré dans la réalisation de leurs logements. En effet, selon les protestataires, le chantier sis au pôle d’excellence est à l’arrêt depuis une semaine : «Cet arrêt est dû aux problèmes technique et administratif», déplore Djamel Meziane, président de l’association des souscripteurs AADL 2001-2002, précisant qu’un «avenant de 150 milliards facturés par Gürbag (entreprise turque) que l’AADL ne veut pas payer la totalité mais seulement 80 milliards. Une situation qualifiée chaotique.» Les protestataires interpellent le ministre de l’Habitat et le directeur générale de l’AADL pour intervenir en urgence afin de trouver une solution à ce problème qui a trop duré dans le temps : «17 ans barakat !» Enfin, notre interlocuteur souligne que certaines anomalies (infiltrations) ont été détectées au niveau des logements déjà affectés. Idem pour le projet des 469 logements qui est presque à l’abandon en plus de celui des 627 logements.

Nadia Rahab