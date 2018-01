Grandiose cérémonie aujourd’hui à Taourirt Moussa

Par DDK | Il ya 28 minutes | 3 lecture(s)

Il aurait eu 62 ans aujourd’hui s’il était encore vivant. Le 24 janvier correspond à une date importante qu’il est devenu traditionnel de commémorer en Kabylie et même ailleurs à travers le pays, pour les fans du rebelle Lounes Matoub. Comme à l’accoutumée, sa famille et la fondation qui porte son nom marqueront l’événement à travers un programme riche, tracé spécialement pour l’occasion, auquel tout le monde est invité. Il y aura, dans un premier temps, l’inauguration de la tombe de Matoub, à Taourirt Moussa, à 10 heures, fera savoir sa sœur Malika Matoub, non moins présidente de la fondation Matoub Lounes, avant l’accueil des différentes délégations qui viendront faire le pèlerinage de la maison familiale, comme à chaque occasion. Il est prévu, par la suite, le dépôt d’une gerbe de fleurs et recueillement à la mémoire du défunt. Un grand gâteau d’anniversaire sera partagé entre les présents. Entre temps, une exposition permanente de photos, effets personnels, coupures de presse, peintures, toutes en relation avec la vie et l’œuvre de l’artiste, sera installée au siège de la fondation, en plus d’une grande waâda (offrande) qui sera offerte aux invités pour clore cette journée commémorative. Pour rappel, le rebelle chanteur, musicien, auteur, compositeur, interprète et poète est né le 24 janvier 1956 à Taourirt Moussa, et il a été assassiné par un groupe armé un 25 juin 1998 à Thala Bounane.

