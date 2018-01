Le choix du terrain effectué

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

La commune de Mâatkas, à 25 kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, vient de bénéficier d’un projet for t attendu par la population locale, il s’agit de la réalisation d’un poste avancé de la protection civile. Le maire de la localité, Lyes Laguel a ainsi confirmé l’information : «En effet, nous venons en présence des ser - vices de la protection civile et de nombreux ser vices concernés de la wilaya, de faire le choix de ter rain au chef-lieu communal pour l’implantation de cette unité qui ser a d’une grande utilité pour notre population. Le ter rain a fait l’unanimité et nous n’attendons que la décision de dégel qui viendra du ministère pour passer à la réalisation ». La région de Mâatkas a souffer t des années durant de l’indisponibilité d’un tel corps pour por ter assistance et aide aux personnes en danger. Les incendie des années précédentes ont, faut-il le rappeler, été à l’or igine de mor t d’hommes et de dégâts énormes tant pour la nature que pour les habitants. L’arr ivée du gaz naturel a elle aussi rendu la présence de la protection civile indispensable. Il y a quelque semaine, d’ailleur s, un couple de vieux a trouvé la mor t à cause de l’inhalation du monoxyde de Carbonne. La rapidité de l’intervention est déterminante dans ce genre d’accident. «Des dégâts humaines et matér iels ont été enregistr és dans notre localité. La présence de la protection civile aurait surement limité les dégâts. Nous demandons de réaliser cette unité dans les meilleur s délais possibles», appelleront plusieur s citoyens. Pour rappel, la wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié de la réalisation de 11 postes avancés de la protection civile, l’annonce a été faite par le ministre de l’Intér ieur en visite à Tizi-Ouzou apr ès les incendies qui ont ravagé plusieur s communes de la wilaya. Il a également annoncé l’octroi d’une deuxième colonne mobile. Les décisions officielles sont attendues pour lancer les projets.

Hocine T.