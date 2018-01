Les premiers véhicules sortiront le 31 décembre 2018

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Initialement prévue pour novembre 2016, l’entrée en production de la firme automobile Fiat Iveco, au niveau de la zone industrielle d’Oued El Berdi, devrait être effective le 31 décembre 2018.

C’est ce qu’a affirmé M. Mohamed Bair i, P-dg du groupe algér ien Ival- Industr ies (promoteur du projet), en marge d’une cérémonie d’accueil de l’ambassadeur de l’Italie en Algérie, son Excellence M. Fer r ar a Pasqual lor s d’une visite à Boumer dès. Un délai r accourci de 24 mois, selon les premières pr évisions r évélées en mai dernier au niveau de la zone industr ielle d’Oued El Berdi, lor s de la visite du pr ésident du Forum des Chefs d’Entrepr ises (FCE), M. Ali Haddad. Un impor tant projet industr iel capable de booster l’économie de la région et celle du pays, mais qui a toutefois connu de nombreux soubresauts et de couacs d’or dre essentiellement administr atif, avant d’être implanté. Pour rappel, la procédure administr ative avait, en premier lieu, buté sur la délivr ance du permis de construire et quelques r éser ves avaient été émises par les ser vices techniques. Ce n’est qu’apr ès l’intervention du wali de l’époque et la r éalisation de la clôture de la parcelle accueillant le pr ojet que ces r éser ves ont été finalement levées. Plusieur s mois de retard ont été, de ce fait, enregistrés en pénalisant le lancement dans les temps de cette usine de montage. Ensuite, c’est la réglementation qui exigeait, à par tir de janvier 2017, que l’investisseur entre en production. Chose impossible à réaliser alor s que le site connaissait des travaux de construction. De ce fait, la délocalisation de l’unité s’est faite au niveau d’Ouled Hadadj, dans la wilaya de Boumerdès. Une délocalisation temporaire alor s que le siège social d’Ival existe toujour s à Bouira, ainsi que la domiciliation de son registre de commerce.

Le projet Ival par les chiffres

La fiche technique de ce projet fait état d’un montant évalué à 3,415 milliards de dinar s, s’étendant sur une super ficie de 100. 022 m² en permettant la production de 4 000 véhicules par an. Pr évue pour janvier 2020, mais revue désormais à fin 2018, le démar r age de l’activité conduira à la création de 750 emplois directs pour le montage d’utilitaires type Daily, des por teur s de type Eurocargo, ou encore des tracteurs por teurs de type Trakker. Pas moins de 1200 emplois indirects sont prévus également, notamment avec la sous-traitance de première monte, équipements de car rosser ie et prestataires de services diver s. Plusieur s produits sont ciblés à la sous-tr aitance nationale, à l’exemple des composants de première monte qui sont, entre autres, les boîtes à vitesses, batter ies, r éser voir s, r adiateur s, câbles et faisceaux électr iques, vitrer ie, seller ie, visserie et boulonner ie, pièces en plastiques et caoutchouc,… De même pour les produits de car rosser ie, telles les bennes basculantes, caisses fr igor ifiques, caisses conteneur s, plateaux ridelles, plateaux dépanneur, grue de levage ou encore bennes pour la collecte des ordures. Le projet Ival, char gé de la construction de véhicules Iveco, est une industr ie qui compor te un taux d’intégration dès son lancement à 35% , alor s que le cahier des charges du ministère de l’Industr ie indique 40% après cinq années de réalisation du premier produit. Ce taux permet d’amoindr ir le tr ansfer t de la devise et cela se r épercuter a positivement sur le coût du véhicule qui a été fixé entre 7 et 10% , moins cher que le produit impor té. Il faut savoir que les pr ojets de montage de véhicules sont toujour s entamés avec la technique CKD, (Completely knocked down), c’est à dire l’acheminement des éléments de la société mère qui maîtr ise et qui dispose de la propr iété de la marque. Ce n’est qu’apr ès deux à trois années que les sous-traitants commenceront à fabr iquer la pièce pour atteindre les 40 ou 50 % du taux d’intégration. Par ailleur s, la technique SKD (Semi-knockeddown) revient plus chère que le CKD et c’est pour cela que ce choix s’impose, en attendant le transfer t de technologie qui devr a faire l’objet de négociations de contrats avec le constructeur. À souligner, par ailleur s, que le constructeur Fiat a accor dé la licence pour produire localement, mais aussi pour expor ter ver s l’Afr ique. À noter qu’au niveau de la wilaya de Bouira, de nombreux investisseur s ver sés dans l’industr ie mécanique se sont manifestés au niveau de la Direction de l’industr ie pour réaliser leur s projets de montage. L’un d’entre eux s’est vu affecter sept hectares au niveau de l’extension de la zone industr ielle d’Oued El Berdi, pour le montage des camions de marque Astra.

Hafidh Bessaoudi