Seuls 35 projets sur 1 133 concrétisés

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

La wilaya de Tizi-Ouzou accuse un retard flagrant dans son développement et les causes sont connues de tous.

Le climat génér al ayant prévalu durant une cer taine pér iode, l’indisponibilité du foncier public, les lenteur s bureaucr atiques, mais aussi l’absence d’une volonté politique de développer cette wilaya mar tyre, tout cela fut à l’or igine du départ de beaucoup d’investisseur s vers des r égions plus attr actives. Toutefois, ces dernières années, le cap est mis sur l’investissement, notamment pr ivé, pour relancer la roue du développement, gr ippée depuis trop longtemps. Le retar d est évident, mais pas impossible à r attr aper si les moyens sont mobilisés. Les potentialités, notamment humaines, existent et ne demandent qu’à être mises en branle et accompagnées. Depuis 2017 et jusqu’au 23 janvier der nier, 1 133 dossier s d’investissement ont été déposés. Les pr ojets d’investissement en réalisation sont au nombre de 35 (tous secteur s confondus) pour une estimation financière de 13 753 millions de dinars. Ce qui générera, à termes, 1 841 postes d’emploi. On apprendra aussi concer nant l’assainissement du foncier industr iel que 51 lots d’une super ficie de 112 222 m2 ont été récupér és, en plus d’un actif r ésiduel de 6 lots totalisant 113 260 M2. A signaler que 127 actes de concession ont été établis durant la même année et que les pr évisions de création d’emplois sont estimées à 6 307 postes de tr avail. L’amélior ation de la cadence est significative, puisque durant l’exercice 2016, il n’a été délivr é que 39 actes de concession. Le chiffre a plus que tr iplé, ce qui dénote une nette amélior ation dans le secteur de l’investissement et de l’industr ie. Il faut aussi rappeler que deux grands projets sont entr és en production durant l’exercice 2017, il s’agit d’une briqueter ie et d’une usine de montage de tracteurs au niveau de la zone d’Oued Aissi. D’autres ambitieux projets sont en cour s, selon les déclar ations des responsables concernés. Est-ce le déclic ? Est-ce que l’espoir de voir la wilaya se développer est permis ? Nous le saurons dans les quelques années à venir. La population de Tizi Ouzou croise les doigts.

Hocine T