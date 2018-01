17 morts et une vingtaine de blessés

Par DDK | Il ya 3 heures 46 minutes | 538 lecture(s)

Lourd bilan dans un accident de circulation survenu ce jeudi après midi dans la wilaya de Saïda. Pas moins de quatorze personnes sont décédées et vingt autres ont été blessées (10 hommes, 6 femmes et un enfant). L’accident entre un taxi et un mini-bus est survenu au lieu-dit Sfid dans la commune de Sidi Ahmed, à Ain Lahdjer, a indiqué les services de communication de la Protection civile dans un communiqué.

Radhia B.