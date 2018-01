Sept cas d’adolescents recensés

Par DDK | Il ya 45 minutes | 69 lecture(s)

«Nous n’avons pas de cas avéré de suicide causé par le jeu ‘le défi de la baleine bleue’ au niveau de la wilaya de Bouira», a formellement affirmé le docteur Benhamiche de la DSP, en charge de la santé mentale. «Nous avons recensé des cas d’adolescents et d’enfants ayant joué à ce jeu morbide et jusqu’à présent, il a été fait état de sept cas avérés. Ce sont là des cas qui nous ont été envoyés, appuyés par des fax émanant des directeurs des établissements scolaires. Fort heureusement, aucun cas de suicide n’a été enregistré des suites de l’addiction à ce jeu de ‘la Baleine bleue’», soulignera notre interlocuteur. «Aujourd’hui, nous avons organisé cette journée de formation pour les psychologues, car ce sont ces professionnels de la santé qui prennent en charge ces enfants menacés par ce fléau et qui font une addiction aux jeux en ligne. Nous allons également entamer un travail de sensibilisation auprès des concernés, à savoir les directeurs des écoles, les enseignants, les parents d’élèves qui sont chargés de dépister les enfants victime de cette dépendance. Il n’y a pas mieux placé qu’un parent pour déceler un changement dans le comportement de son enfant avec l’ensemble des troubles visibles apparents sur ces personnes fragiles. Ils ne jouent plus comme d’habitude, ils s’isolent, ils se réveillent la nuit alors que les adolescents en pleine croissance ont du mal à se lever. Ces enfants commencent à présenter des troubles du comportement qui doivent alerter les parents. Ces derniers doivent immédiatement le signaler en les emmenant pour des consultations, soit auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre. S’ils viennent à notre niveau, nous allons les diriger de notre côté vers un psychologue. Nous avons 52 psychologues qui exercent dans tous les établissements de la wilaya, 4 dans un EHS, les autres sont dans la santé scolaire (UDS), d’autres font des consultations de psychologie clinique dans les établissements (EPSP et EPH) ou bien ici au CISA. Un centre qui reçoit toutes les personnes atteintes d’addictions comme les toxicomanes», indique le docteur Benhamiche. Ainsi, cette rencontre a permis des échanges fructueux aux psychologues qui ont défini une approche sociologique et scientifique pour détecter, à temps, les adeptes des jeux en ligne et surtout comment se comporter sur le terrain devant ces victimes en adoptant une méthode de confiance pour déceler les troubles du comportement dus à ce jeu. Les responsables du secteur de la santé affirment, par ailleurs, qu’une prochaine rencontre se tiendra en présence des conseillers en orientation scolaire, attachés eux à la direction de l’éducation, qui pourront aider à détecter les élèves en addiction à ce jeu néfaste.

H.B.