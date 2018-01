Benghabrit écarte tout recrutement

Par DDK | Il ya 46 minutes | 75 lecture(s)

«Le cycle primaire n'exigeait pas le recrutement de professeurs spécialisés en éducation physique et sportive (EPS), pour une raison pédagogique liée à la nature de ce palier d'enseignement où le maître unique assure à lui seul l'enseignement de toutes les activités à l'exception de la langue française». C’est ce qu’a fait savoir, avant-hier à Alger, la ministre de l’Education national, Nouria Benghabrit, lors d'une séance plénière à l'APN, consacrée aux questions orales adressées aux membres du gouvernement. La ministre a indiqué que ce système adopté par l'Algérie est appliqué dans des pays européens, à l'instar de l'Allemagne, la France et l'Irlande. «L'objectif de la pratique d'une activité physique dans le cycle primaire consiste à développer les capacités physiques et mentales, voire sociales de l'élève à travers le mouvement et la maîtrise du corps», a-t-elle dit. Mme Benghabrit a précisé que l'enseignement de l'éducation physique dans les cycles moyen et secondaire, en tant que matière ayant un programme spécifique et un guide méthodologique et scientifique, se fait conformément au principe d'entrainement. «Le secteur de l’Education nationale employait 15 523 professeurs d'EPS, dont 9 905 en cycle moyen et 5 618 en cycle secondaire», informe-t-elle. Par ailleurs, dans le cadre de l’amélioration de la performance des professeurs EPS, Mme Benghabrit a fait état de la prise d'une série de mesures, «dont l'augmentation du volume horaire consacré à l'activité physique à une heure par semaine au lieu de 5 mn, et l'élaboration d'un guide renfermant plusieurs orientations et proposant des exercices facilitant au professeur l'encadrement de la séance d'éducation sportive». La ministre a tenu à mettre l’accent sur les efforts consentis par son département en vue d’organiser des sessions de formation au profit des enseignants du cycle primaire dispensées par des spécialistes dans le domaine au niveau de chaque wilaya, et l'élaboration d'un cahier d'activités adapté au programme officiel de cette activité. Il est utile de souligner que la même responsable avait indiqué que «la formation ciblera toutes les catégories du secteur de l'Education, un plan stratégique de formation avec 53 thèmes ayant été élaboré».

Samira Saïdj