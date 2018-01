Seules 9 000 DAS déposées à la CNAS

Par DDK | Il ya 53 minutes | 86 lecture(s)

La Caisse nationale des assurés sociaux (CNAS) de Tizi-Ouzou a organisé hier une Journée portes ouvertes pour permettre aux employeurs retardataires de régulariser leur situation vis-à-vis de cette institution pour éviter toute mesure astreignante. Le 31 janvier est la date butoir qu’a accordée la CNAS aux employeurs afin qu’ils déposent leurs déclarations annuelles de cotisations. «Les employeurs retardataires se verront infliger des amendes et des pénalités de retard, s’ils ne respectent pas les délais du 31 janvier», indique la direction de la CNAS de Tizi-Ouzou. Son directeur insiste sur le respect de ce délai, soulignant que la cotisation et la déclaration du salarié sont une obligation, et dictées par la loi. Selon les chiffres révélés par le responsable des finances auprès de la CNAS, jusqu’à hier, quelque 9 000 DAS ont été déposées par les employeurs via la télé-déclaration. Le nombre total est de l’ordre de 14 500 DAS. Au 31 décembre dernier, la CNAS a enregistré plus de 14 000 dossiers déposés par les adhérents cotisants. Le nombre total est de l’ordre de plus 20 000 adhérents, tous secteurs confondus. La problématique à laquelle fait face la CNAS, dira-t-on, est qu’il y ait «des adhérents qui ont leur fichier à notre niveau et ils n’ont pas mis à jour leur compte, à savoir ceux qui sont redevables et qui ont fait objet de radiation». Pour les 9 000 adhérents déclarés par leurs employeurs, ces derniers doivent se rapprocher pour assainir leur situation, précise-t-on. Les employeurs qui n’ont pas déposé leur DEC et DAS seront pénalisés, soit 5% pour le DEC et 15% pour le DAS. Les chiffres ont été révélés par le responsable des finances de la CNAS qui s’exprimait sur les ondes de la radio locale.

Nadia Rahab