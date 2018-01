Plus de 3 000 tentatives déjouées

Par DDK | Il ya 53 minutes | 74 lecture(s)

Le phénomène de l’immigration clandestine revient en force. Il a atteint, ces dernières années, des proportions inquiétantes. «Plus de 3 109 tentatives d’immigration clandestine avaient été déjouées par les gardes-côtes algériens sur le littoral de 1 200 km de longueur, entre janvier et décembre 2017», a indiqué la ligue algérienne de la défense des droits de l’homme (LADDH) dans son rapport annuel. Selon le même rapport, «ces Algériens, qui risquaient leur vie dans des embarcations de fortune et de la mort en direction de l’autre rive de la Méditerranée, surtout que cela génère désormais, quasi quotidiennement, des drames en Méditerranée, fuyaient le chômage dont le taux enregistré dépasse les 35 % et la dégradation de leur niveau de vie aussi, compte tenu de la crise qui secoue le pays, tans que seuls 10 % d’Algériens détiennent 80 % des ressources du pays.» «Une situation très inquiétante qui confirme que les différences s'agrandissent entre les classes du peuple de façon inédite dans l'histoire de l’Algérie», indique la LADDH dans son rapport. Cependant, la LADDH attire l’attention de l’opinion public national et international que les chiffres avancés de 3 109 tentatives d’immigration, dont 189 femmes, 839 mineurs accompagnés ou non, ne reflètent en aucun cas la réalité du terrain, puisqu’il s’agit uniquement des harragas qui ont été arrêtés. Ces chiffres, explique la même source, «n’incluent pas les disparus en mer ou ceux qui ont réussi à rejoindre l’autre rive de la Méditerranée. Ils ne concernent que les harragas interceptés par les gardes-côtes algériens», affirme la LADDH. Aucune information, ni encore un chiffre ne sont, pour le moment, disponibles à propos de ceux qui ont pu atteindre leur objectif en arrivant sur les côtes espagnoles ou italiennes. Face à l’urgence de ce fléau et au nombre des victimes, la LADDH prévoit de mettre en place des actions luttant contre l’immigration clandestine à travers des campagnes de sensibilisation des populations concernées sur les menaces et les dangers de cette pratique. En plus des campagnes de sensibilisation, la LADDH «entend encourager les activités génératrices de revenus pour lutter contre le chômage et la précarité dans le but de vivre en dignité.»

