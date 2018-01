23 morts et 46 blessés en deux jours

Par DDK | Il ya 53 minutes | 78 lecture(s)

Les services de la protection civile ont fait état de 23 personnes qui ont trouvé la mort et 46 autres qui ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation routière, survenus en deux jours au niveau national. «Durant la période allant du 25 au 27 janvier 2018, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés dont 11 ayant causé 23 morts et 46 blessés évacués vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile», indique le bilan rendu public, hier, par la direction générale de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Saida, avec 16 personnes décédées sur les lieux d’accident et 19 autres blessées, «suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule léger (taxi), survenue sur la RN N°06, au lieu dit Sfid, commune de Sidi Ahmed, daïra d’Aïn El Hadjar», précise encore le document. Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame. Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont enregistré 5 314 interventions, pour répondre à des appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, incendies et dispositifs de sécurité, etc. Les éléments de la Protection civile sont intervenus dans plusieurs wilayas pour prodiguer les premiers soins d’urgence à 18 personnes incommodées par le monoxyde de carbone dégagé par des appareils de chauffage défectueux. «Les secours de la protection civile de la wilaya de Tiaret sont intervenus pour évacuer une personne morte asphyxiée par le monoxyde de carbone, émanant d’un réchaud à gaz, dans une habitation en cours de construction, sise au village dit Ghellal, commune et daïra d’Oued Lil», indique la même source.

Samira Saïdj