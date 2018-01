Les paramédicaux en grève illimitée à partir du 5 février

Par DDK | Il ya 53 minutes | 88 lecture(s)

Réuni en session extraordinaire, le conseil national du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) a décidé de lancer une grève nationale illimitée à partir du 5 février prochain.

«Le conseil national du SAP regrette le manque de sincérité et l’absence de prise de décision à même de conforter la corporation paramédicale dans ses revendications», lit-on dans le communiqué de cette formation syndicale rendu public, hier. «Après débat, le conseil national dénonce la mauvaise volonté de la tutelle et déplore l’absence de la moindre lueur palpable venant satisfaire aussi peu soit-il les revendications des paramédicaux», ajoute le SAP dans le même document. Face à cette impasse et devant l’ampleur de la protestation, le SAP a décidé de monter au créneau, en optant pour une grève illimitée à partir du 5 février prochain. «Le conseil national a toutes les raisons de croire que le chemin de la protestation est le seul dénouement de la situation», déplore le SAP. En outre, cette entité syndicale tient à féliciter la corporation paramédicale pour son sens de responsabilité et sa forte mobilisation dans la réussite de la grève nationale cyclique, entamée pendant deux semaines consécutives. Le SAP appelle le personnel paramédical à une forte mobilisation. Il est à rappeler que les paramédicaux luttent pour exiger «l’application effective des acquis du statut particulier, à savoir le rattachement de la formation paramédicale à l’enseignement supérieur (formation LMD), le respect du cahier des charges du ministère de tutelle et le respect des amendements apportés au statut, notamment le volet se rapportant au plan de progression de carrière». Ils réclament également «l’application des bonifications des postes supérieurs, telles que régies par les dispositions du décret exécutif, portant promulgation du statut particulier de la corporation paramédicale».

L. O. Challal