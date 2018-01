Par DDK | Il ya 53 minutes | 70 lecture(s)

Une journée scientifique au profit des chirurgiens dentistes et du personnel exerçant dans les EPSP de la wilaya, a été organisée, avant-hier, au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Bouira. Une initiative de l’EPSP du chef-lieu. La rencontre a commencé par l’intervention du responsable d’une société privée, principal fournisseur en produits et matériels médicaux qui a présenté les dernières machines servant à stériliser les outils de chirurgie, avec comme thème «L’hygiène et asepsie au cabinet dentaire». Par la suite, c’est le docteur Sayah, médecin biologiste, qui interviendra et abordera le sensible sujet des accidents d’exposition au sang. Le docteur H. Charifi, médecin spécialiste en pathologie et chirurgie buccale, soulignera quant à lui, lors de son intervention, la conduite à tenir pour la prise en charge des patients diabétiques qui sont de plus en plus nombreux. Pour le directeur de l’EPSP de Bouira, M. Fellah Touta Mohamed, cette journée de formation était destinée exclusivement aux chirurgiens dentistes et au personnel des cabinets dentaires, avec pour thème «La stérilisation et les mesures à prendre en matière de soins dentaires». «Cette journée a été organisée par la cellule de formation de l’établissement public de santé de proximité de Bouira. Nous avons aussi invité les autres établissements publics de santé de proximité de la wilaya. C’est une journée de formation consacrée aux chirurgiens dentistes de notre wilaya, axée notamment sur l’importance de la stérilisation du matériel médical. Il s’agit là de la 1ère journée de ce genre qui leur est dédiée. La dernière fois, nous avons organisé une journée au profit du personnel de la Prévention Maternelle et Infantile (PMI). Je précise que l’EPSP de Bouira dispose de 34 chirurgiens dentistes répartis sur les différentes structures des daïras de Bouira, Bechloul et Haizer et neuf polycliniques», indiquera M. Fellah Touta Mohamed. Pour M. Habel Slimane, membre de la cellule de formation continue de l’EPSP de Bouira, cette journée s’inscrivait dans le cadre de la formation continue : «C’est la première fois que nous consacrons une journée à la médecine dentaire, notamment concernant certains problèmes qui affectent les cabinets dentaires, tels que l’hygiène, l’asepsie et la prise en charge de quelques catégories de malades tels que les diabétiques et ou les malades devant subir une radiothérapie». On apprendra que cette journée a été organisée suite à une forte demande des chirurgiens dentistes qui sont de plus en plus exigeant en voulant une mise à niveau de leurs connaissances. A ce sujet, M. Habel expliquera : «Il y a beaucoup de maladies à transmission sanguine, telles que l’hépatite B. La semaine dernière, le ministère de la Santé a d’ailleurs donné un chiffre alarmant, de l’ordre d’un million cinq cent mille cas recensés en Algérie. Donc, nous devons faire le maximum pour stopper ou du moins freiner cette multiplication des cas et stopper ce virus qui pose des problèmes de santé publique en Algérie». A noter par ailleurs que dans la matinée de la même journée, une campagne de don de sang a été organisée au niveau de la plate-forme logistique appartenant à un groupe privé leader dans l’agro-alimentaire, en collaboration avec le Croissant Rouge Algérien et l’EPH de Bouira.

Hafidh Bessaoudi