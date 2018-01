Grève à la faculté des sciences humaines et sociales

Par DDK | Il ya 54 minutes | 69 lecture(s)

La faculté des sciences humaines et sociales de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira a été paralysée, hier, par un mouvement de grève des étudiants. Par cette action, les étudiants protestataires disent s’insurger contre le planning «chargé» des prochains examens de ce premier semestre, prévus la semaine prochaine. «Le planning décidé par l’administration prévoit deux examens chaque jour et nous estimons qu’il est trop chargé», soutiennent les grévistes. De ce fait, les étudiants réclament l’instauration d’un nouveau planning horaire moins chargé, «sans quoi les examens seront boycottés». Soulignons que la faculté a été totalement bloquée, hier, par cette grève et qu’aucun étudiant n’a pu y accéder aux salles de cours. Selon une source proche de la faculté, l’administration va étudier la possibilité de revoir ce planning en vue de l’alléger.

Aziz C.