Plus de 4 300 infractions relevées

Par DDK | Il ya 2 heures 43 minutes | 168 lecture(s)

Le bilan annuel de la Direction de la concurrence et des prix (DCP) de la wilaya de Béjaïa, au titre de l’année 2017, fait état de 4 344 violations relevées au code du commerce, à l’issue des 19 850 opérations de contrôle des pratiques commerciales, de la qualité et de la répression des fraudes, effectuées par les agents de la DCP. Ces infractions ont donné lieu à l’établissement de 4 134 dossiers de poursuites judiciaires à l’encontre des commerçants fautifs, note le même bilan. Les infractions constatées sont, en majorité, en rapport avec le manque d’hygiène, défaut de facturation, pratiques commerciales frauduleuses, vente de produits impropres à la consommation, défaut d’étiquetage et défaut de registre de commerce. Au total, 205 fermetures de locaux commerciaux ont été exécutées et 44 cessations d’activités ont été notifiées par la DCP durant la même période, a-t-on affirmé. La cessation d’activité concerne des pâtisseries (17), boulangerie (10), restaurants (11), alimentation générale (2), fabrication de produits cosmétiques (1), laiterie (1), fabrication de boissons (1) et fabrication de corps gras (1). Selon le même bilan, le montant de l’évasion fiscale enregistré durant l’exercice 2017 représente un chiffre d’affaire de moins de 70 millions de DA. L’utilisation de faux registres de commerce, le marché informel et la non-facturation sont à l’origine de cette évasion fiscale. Par ailleurs, des commerçants malveillants ont réalisé, durant la même période, 981 878,76 DA de profit illicite, suite à des pratiques commerciales frauduleuses. Les opérations de contrôle des agents de la DCP ont également permis la saisie sur le marché de divers produits d’une valeur de plus de 60 millions de DA. Les produits alimentaires et d’entretien viennent en tête des marchandises saisies. Dans ce sillage, la DCP de Béjaïa a enregistré, en 2017, pas moins de 35 cas d’intoxication alimentaires. Dans le cadre de sa campagne de prévention et de sensibilisation, elle a procédé à 748 prélèvements d’échantillon, qui ont été acheminés au laboratoire pour analyse microbiologique et physio chimique. Concernant le contrôle aux frontières, le bilan de la DCP a enregistré 5 498 décisions d’admission délivrées au niveau des inspections aux frontières, contre 57 rejetées. En outre, sur les 192 requêtes introduites par des opérateurs économiques, durant l’exercice précédent, 125 ont été traitées, informe la DCP dans son bilan annuel.

Boualem S.