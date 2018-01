Menace d’une grève ouverte des boulangers

Par DDK | Il ya 2 heures 43 minutes | 185 lecture(s)

Désemparés, et lassés d’attendre en vain la prise en charge de leurs revendications, les boulangers menacent d’aller vers une grève ouverte dans les prochains jours. «Devant le tâtonnement du ministère du Commerce dans la prise en charge de leurs préoccupations, soulevées depuis le début de l’année en cours, concernant l’augmentation de la marge bénéficiaires, les boulanger ont brandi la menace de décréter une grève ouverte», a indiqué le président de la fédération nationale des boulangers. Joint hier par téléphone, le président de la fédération en question exige la prise en charge des revendications des 21 000 boulangers sur tout le territoire national, dans les plus brefs délais, surtout qu’un nombre important de boulangerie risque la faillite en raison de l’augmentation des prix des matières premières. En effet, les boulangers se disent menacés de faillite en raison d'une marge bénéficiaire qui est, selon eux, insignifiante alors que les charges ont augmenté. «Les boulangers comptent passer à l’action dans le cas où le gouvernement ne procède pas à l’augmentation de leur marge bénéficiaire afin de leur permettre de continuer leur activité», a-t-il encore indiqué. Selon lui, cette revendication est justifiée par la hausse des charges, suite à l’augmentation des prix de l’électricité, le gaz, les matières premières, notamment la farine. Le président de ladite fédération a tenu à indiquer que son organisation syndicale plaide pour une marge bénéficiaire de 20%, en réduisant le prix de la farine de 2 000 à 1 500 DA/quintal. Toutefois, le prix officiel du pain en Algérie est fixé dans le marbre d'un décret exécutif qui remonte à 1996. Il y a lieu de rappeler que la fédération nationale des boulanger a, à maintes fois, demandé l’augmentation du prix du pain à 15 DA contre les 10 dinars pratiqués actuellement, alors que le prix officiel est plafonné à 8,50 DA pour la baguette. Les boulangers ne sont ainsi pas satisfaits de la marge bénéficiaire actuelle. Le président de la fédération en question estime que le prix de la baguette ne doit pas être inférieur à 15 DA. Selon lui, l’actuel tarif de 10 DA ne suffit même pas à payer les charges suite à l’augmentation des prix de l’électricité, du gaz, le transport et la farine.

L.O.CH.