L’UGCAA se démarque

Par DDK | Il ya 2 heures 44 minutes | 333 lecture(s)

L’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) de la wilaya de Tizi-Ouzou, représenté par son nouveau coordinateur M. Samir Djebbar, se démarque de l’appel à la grève pour le mercredi 31 janvier, lancé en son nom dans une déclaration rendue publique. «Le bureau de wilaya de l’UGCAA de Tizi-Ouzou, représenté par M. Samir Djebbar, ainsi que notre secrétaire national Djamel Taklicht, dément catégoriquement l’appel qui a été fait en son nom, incitant à la grève des commerçant et artisans algériens, pour le mercredi 31 janvier 2018», peut-on lire sur le document. Le bureau de l’UGCAA condamne énergiquement les actions qu’il qualifie d’«illégitimes» de l’ancien bureau qui a été suspendu et gelé par la direction national de l’organisme. Le bureau de l’UGCAA informe «les citoyens ainsi que l’ensemble des commerçants et artisans de notre wilaya qu’une procédure légale a été lancée pour arrêter ces agissements irresponsables, mais apparemment les choses persistent. C’est pourquoi, nous avons estimé nécessaire de faire cet appel», précisera le communiqué. L’UGCAA de Tizi-Ouzou, dont le coordinateur est le président de l’association des grossistes Samir Djebbar, «réitère son engagement à être à l’écoute des doléances de tous les commerçants et artisans de notre wilaya, dans un cadre de dialogue et de concertation interne où tous le monde aura le droit de donner son avis et ses propositions. Et nous devons toutes et tous être responsables et veiller à ce que nos valeurs et nos principes soient respectés». Il appelle à «éviter toute action aventurière et non réfléchie qui n’a aucune relation avec les intérêts de notre union».

K. H.