Grève illimitée des lycéens depuis hier

Par DDK | Il ya 2 heures 43 minutes | 155 lecture(s)

Les élèves du lycée de Ouaguenoun sont en grève illimitée depuis hier matin, à cause «d’une panne de chaudière qui dure depuis l’année passée.» Selon les lycéens, il était impossible de rester dans les classes tellement elles étaient glaciales. «Nous sommes rentrés le plus normalement du monde dans les classes, mais à notre étonnement, les lieux étaient encore glaciaux. Il y régnait un froid insupportable. Ce qui nous a contraints à quitter les lieux après seulement une heure», diront quelques élèves abordés. Rassemblés devant l’établissement, ces derniers ont déclaré une grève illimitée et selon eux, ils ne reprendront les cours «qu’une fois les chaudières réparées.» Dans l’état actuel des choses, ajoutent-ils, «il est quasiment impossible de rester dans les classes à cause du froid glacial.» Pourtant, affirmaient-ils aussi, «les responsables ont promis que la situation serait rétablie dans les brefs délais. Chose qui semble en dessus de leurs moyens, étant donné que les coûts de la réparation s’avèrent plus grands qu’il paraissait. L’état de la chaudière, affirmaient une source, ne permet pas sa réparation simple car la rouille a atteint même les canalisations. Son utilisation est un danger pour la santé des élèves. Ainsi donc, cet établissement se retrouve paralysé par une grève qui survient une semaine seulement de la fin d’une longue grève causée par la protestation du Cnapeste. Pire encore, cette grève causée par la colère des lycéens sera vite rattrapée par un autre débrayage auquel a appelé le même syndicat. De ce côté donc, les élèves, surtout ceux des classes d’examen, risquent de recevoir un coup fatal. Enfin, jusqu’à hier, les parents sont restés discrets mais ce ne sera vraisemblablement pas le cas dans les jours qui viennent. Selon plusieurs d’entre eux, les jours qui viennent, les autorités locales seront saisies afin d’apporter leur contribution au côté des responsables de l’établissement pour trouver une solution urgente à la panne de la chaudière. Car, estiment-ils, le problème peut être réglé si tout le monde se met du côté des responsables du lycée.

Akli. N