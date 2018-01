Les citoyens bloquent le CW127 à El-Hachimia

Par DDK | Il ya 2 heures 44 minutes | 162 lecture(s)

Des dizaines de citoyens des villages de Sidi Khaled, Gourra et Cherraga ont bloqué, hier, le chemin de wilaya n° 127 à hauteur du croisement menant au village de Sidi Khaled, pour protester contre l’augmentation des tarifs de transport sur la desserte entre El Hachimia et Bouira. Les protestataires ont usé de pneus brulés, pierres et autres objets pour barricader la route. Ces villageois jugent le nouveau tarif de 40 DA d’excessif. «Nous estimons que le tarif de 40 DA fixé par les transporteurs pour un trajet de 9 km est exorbitant. Nous demandons la révision de cette tarification de sorte à ne léser ni le citoyen ni le transporteur», a déclaré un protestataire. Les mêmes villageois déplorent également le manque de moyens de transport et la longue attente qu’ils ont à subir à chaque fois au niveau des principaux arrêts. Ils demandent, donc, le renforcement des moyens de transport et l’amélioration des prestations des services. Il est utile de préciser que la route a été rouverte à la circulation après deux heures de fermeture. L’on apprend, aussi, que des représentants des villageois ont pris langue avec la chef de daïra d’El Hachimia et le P/APC de Oued El Berdi, pour tenter de trouver une solution au problème du prix du ticket de transport.

D. M.