Le spectre d’une grève illimitée plane sur l’école

Par DDK | Il ya 2 heures 44 minutes

La tentative d’apaisement de la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit, n’a pas réussi à convaincre le conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapeste) de renoncer à son action. La réunion qui a regroupé hier les représentants de la tutelle avec ceux du Cnapeste s’est soldée par un échec. La ministre tente à travers cette réunion de calmer les esprits et de trouver un terrain d’entente avec ce syndicats, au moment où, un vent de colère menace la stabilité de son secteur à partir de demain. En effet, cette rencontre n’a visiblement pas réussi à absorber la colère des professeurs de l’enseignement secondaire (PES) qui veulent aller jusqu’au bout de leur lutte syndicale, afin de faire valoir leurs revendications. C’est du moins ce qu’il convient de conclure, suite à l’échec de leur rencontre avec les responsables de la tutelle. «Il n'y a rien eu de concret lors de cette réunion et nous, on ne veut pas dialoguer pour dialoguer», a déploré le chargé de communication du CNAPESTE, contacté hier au téléphone. Ce syndicaliste a appelé la ministre de tutelle à organiser une réunion d’urgence avec le CANPESTE, «avant le pourrissement de la situation». «Nous maintenons notre mot d’ordre d’une grève illimitée à partir de demain du fait que rien du concret n’a été fait sur le terrain», a-t-il encore indiqué. «Nous avons décidé de revenir à la charge, puisque la tutelle n’a pas respecté ses engagements concernant la prise en charge des doléances des enseignants des trois paliers confondus», a déploré le chargé de communication de cette entité syndicale. Face au non dénouement de la situation des enseignants grévistes dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaia, Blida et Skikda qui avaient entamé une grève illimitée, le Cnapeste a décidé de passer à l'offensive. Ce syndicat veut à travers cette action de protestation, exiger l’application des engagements consignés officiellement dans des PV de réunions entre lui et le ministère de l’éducation nationale, ainsi que l’application des points contenu dans le PV du 19 mars 2015. Cette formation syndicale demande également l’annulation des ponctions sur salaires des enseignants grévistes. Selon lui, le conseil national du CNAPESTE avait met en garde contre cette situation et a appelé la tutelle à procéder dans les plus brefs délais au règlement des problèmes des enseignants grévistes dans les wilayas de Bejaia, Blida, Tizi-Ouzou, et Skikda. «Au lieu de trouver un terrain d’entente à leurs préoccupations, les représentants de la tutelle ont procédé aux ponction sur salaire des enseignants grévistes», a déploré le même interlocuteur.

L.O.Challal