Plus de 55 000 chômeurs inscrits

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes

Plus de 55 000 demandes d’emploi ont été enregistrées l’année dernière à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris du directeur de l’agence de wilaya de l’emploi, M. Yazid Tizerarine. Un chiffre qui a connu une baisse de 10,26% comparé à l’année 2016.

Cela s’explique, selon le responsable, par la modernisation des moyens mis à la disposition des demandeurs d’emploi à l’exemple de l’instauration du système d’information Wassit, qui donne à chaque demandeur un seul numéro national. Les demandeurs s’inscrivent une seule fois, au lieu de plusieurs comme il se faisait auparavant. Un autre paramètre, selon M. Tizerarine, intervient dans la baisse du nombre de demandeurs d’emploi, celui du gel du recrutement dans le secteur de l’administration publique. Connaissant cette réalité, les demandeurs ne formulent plus de demande. Au niveau des 10 agences de l’ANEM, à travers la wilaya, la demande réelle est de 29 648. 1% des demandeurs sont sans niveau d’instruction et 3% sont des universitaires. S’agissant de la répartition de cette demande par ancienneté d’inscription, l’on apprendra que 78% des demandes datent de moins de 6 mois, 11% de six à 12 mois, tandis que 9% d’une année à deux. 3% des demandes datent de plus de 24 mois. Les femmes représentent 60% des demandeurs d’emploi. Pour la répartition des offres enregistrées par secteur juridique et par nature de poste, on distingue 14,15% dans le secteur public, soit 2 759 offres. Les secteurs d’activités les plus absorbants restent toujours le bâtiment à 37,11% de l’offre, l’industrie à plus de 28%, vient en dernier l’agriculture à 2,54%. S’agissant des placements réalisés dans le cadre du marché de travail classique, le responsable fera part de 15 866 placements. Dans le cadre du CTA (contrat de travail aidé), le nombre de placements est de 2 464. Ce qui donne le chiffre global de 18 330 placements tous secteurs confondus. Le bâtiment est le secteur économique le plus offrant et aussi le plus absorbant avec 32,05%. L’industrie 31,76% et l’agriculture 0,78%. Les statistiques concernant le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), quant à elles, révèlent une offre de 2 157, et un placement de 1 862. L’ANEM dans le cadre d’une politique du rapprochement du demandeur d’emploi, a organisé pas moins de 473 ateliers au niveau de ses agences. Une politique qui a donné ses fruits, selon le responsable de l’organisme.

K. H.