Baisse de 20% des prix des fruits et légumes

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes

Selon le président de l’association nationale des commerçants et artisans (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar, les prix de fruits et légumes ont connu une baisse de 20%. Après avoir craché le feu, notamment au début de l’année en cours, les prix des fruits et légumes connaissent, ces derniers jours, une baisse relative au niveau du marché national. Une virée dans plusieurs marchés de la capitale a permis de constater le soulagement des citoyens quant aux prix qui sont affichés sur les étals. Le légume de large consommation, à savoir la pomme de terre, son prix varie entre 50 et 60 DA le kilo ; la tomate est cédée à 60 DA, la courgette à 50 DA, les oignons à 40 DA, les piments à 80 DA et la salade à 70 DA. Quant aux fruits de saison, leurs prix connaissent également une baisse relative. Ainsi, les oranges sont cédées à 70 DA le kilo et le citron 100 DA. Cependant, le prix de la mandarine reste un peu élevé à 120 DA le kilo. Les consommateurs ont affiché leur satisfaction quant à cette baisse des prix, souhaitant la durée dans le temps de cette mercuriale. «Je suis très contente car les prix sont très abordable, surtout celui de la pomme de terre», a lancé une mère rencontrée dans l’un des marché de la capital. Un vieux retraité dira : «Aujourd’hui, j’ai bien rempli mon couffin de toutes sortes de légumes puisque les prix ont baissé. J’espère que cette baisse durera». De son côté, le président de l’ANCA a fait savoir que les prix des fruits et légumes ont connu une baisse de 20 à 30 dinars le kilo, «soit une baisse de 20%». L’interlocuteur a estimé que cette baisse est due à l’offre abondante que connait le marché national, en cette période, «suite à la récolte des produits des serres et ceux du Sahara», a-t-il dit. Et d’ajouter : «Cela prouve que les prix sont soumis à la règle de l’offre et la demande, et ce n’est pas les commerçants qui les manipulent à leur guise». De ce fait, M. Boulenouar a assuré que les prix vont baisser davantage durant les jours à venir, «puisque le marché national est suffisamment approvisionné». Dans ce sillage, le même responsable a mis l’accent sur l’importance d’encourager la production nationale, afin de préserver la stabilité des prix des produits. «On appelle les agriculteurs et les producteurs à augmenter davantage leur production», a-t-il plaidé.

Samira Saïdj