L’ENIEM paralysée hier

Par DDK | Il ya 2 heures 14 minutes | 361 lecture(s)

Des dizaines de chômeurs de la région de Tizi Rached et d’Oued Aïssi ont procédé, hier, à la fermeture du portail principal de l’entreprise publique de l’électroménager (ENIEM) d’Oued Aïssi pour réclamer de l’embauche. Une action qui a empêché les ouvriers et les fonctionnaires d’accéder à leurs bureaux et à leurs ateliers. Du coup, les machines de production et les chaines ont été interrompus. Une autre journée de production est partie en fumée, compliquant davantage la situation peu reluisante de l’entreprise. Un des protestataires dira : «Je suis un enfant de la région et encore célibataire à quarante ans parce que je n’arrive pas à trouver un poste de travail stable. Nous avons ici une usine d’envergure et de nombreuses autres entreprises mais on ne nous embauche pas, malgré nos multiples demandes et cris de détresse. Nous sommes là, juste pour réclamer notre droit au travail, qui est un droit constitutionnel à tous les Algériens en âge de travailler». Et un autre chômeur enchainera dans le même ordre d’idées : «Nous avons organisé plusieurs actions similaires par le passé, pour demander de l’emploi mais nos cris n’ont pas trouvé d’oreilles attentives et on ne nous fait que de fausses promesses», pestera-t-il. À signaler que vers le milieu de la matinée, le portail d’entrée à l’entreprise a été rouvert. Les ouvriers ont pu rejoindre leur poste de travail, la production a néanmoins été paralysée.

H. T.