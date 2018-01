Les précisions du CHU

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 223 lecture(s)

Des informations circulant avec persistance au niveau de la wilaya de Béjaïa, font état du décès de quatre personnes âgées entre 30 et 52 ans suite à des syndromes grippaux imputés à la grippe aviaire et porcine. Il s’agit d’une personne évacuée à partir de la commune d’Aokas, une autre d’Amizour, alors que les deux dernières personnes à avoir été admises au CHU Khelil Amrane, seraient issues du chef-lieu de wilaya. Pour avoir plus d’éclaircissements à ce sujet, on a pris attache avec Atmane Mehdi, chargé de communication de cette structure hospitalière. Celui-ci s’étonnera de cette information qui a fait le tour de la ville alors que, soulignera-t-il, rien n’indique que ces personnes sont décédées des suites d’une contamination à l’une des grippes citées. Il dira que plusieurs citoyens ont été soignés pour des grippes saisonnières, et effectivement, il y a eu trois cas immunodéprimés, présentant des antécédents, qui sont décédés. Mais nul n’ignore qu’on ne peut parler de grippe aviaire ou porcine tant que les résultats des analyses ne sont pas connus. Pour notre interlocuteur, ces morts sont à imputer à une grippe saisonnière très compliquée. Toutefois, des prélèvements seront acheminés au centre Pasteur d’Alger pour déterminer les causes exactes ayant été à l’origine de la mort de ces personnes. Il conclura en rappelant que le CHU a, en application des instructions ministérielles, mis en place un dispositif de surveillance des grippes compliquées en leur réservant deux lits par service, y compris au niveau de celui de la réanimation.

A. G.