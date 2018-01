L’impact négatif de la conjoncture économique

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 193 lecture(s)

Au titre de l’exercice allant du 2 janvier au 31 décembre 2017, l’agence de wilaya de l’emploi (AWEM) de Bouira, à travers ses six agences locales a, enregistré 38 856 demandes, dont 24% émanant de la gent féminine.

Dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), 12 208 demandes ont été enregistrées, soit 31% du total des sollicitations recueillies. La catégorie des jeunes (âgés entre 16 et 24 ans) est de 7 713 demandes, soit 20% du total de la demande enregistrée, tandis que les diplômés universitaires se sont manifestés par 9 870 demandes, soit 25% des demandeurs enregistrés. Pour les titulaires d’un diplôme sortant des CFPA, 4 860 demandes ont été enregistrées, soit 12% des demandeurs. Pour M. Said Drici, directeur de l’AWEM, il existe une régression des demandeurs par rapport à 2016 : «Nous avons constaté une légère régression de moins de 6% de la demande enregistrée par rapport à celle enregistrée durant l’année 2016 (41 314 demandes), et pour cause, une meilleure maitrise des flux des demandeurs d’emploi depuis la mise en service du système d’information baptisé WASSIT qui assure un meilleur suivi et une meilleure gestion des demandeurs d’emploi avec la revalidation, réactivation et double inscription non autorisé», indique M. Drici. Dans son bilan annuel, l’AWEM de Bouira enregistre une nette régression par rapport à 2016, avec 11 151 offres d’emploi reçues. Il est constaté que sur les 8 101 offres dans le cadre de l’activité classique, 153 proviennent du secteur public, 6 843 en provenance du secteur privé national et 105 offres en provenance du secteur privé étranger. À ce sujet, le directeur de l’AWEM de Bouira explique cette régression par certaines conjonctures : «Il s’agit là d’une régression de moins de 21% de l’offre enregistrée par rapport à celle reçue durant l’année 2016 (9 820 offres), en raison de l’arrêt ou de l’ajournement de certains projets notamment dans le domaine du bâtiment.» Toujours selon ce bilan, il est souligné que sur 3 050 offres, dans le cadre du DAIP, 90% émane du secteur privé national. Par ailleurs, 10 230 placements ont été réalisés durant l’exercice 2017, soit 7 648 placements dans le cadre classique dont 84% dans le secteur privé national, 13% dans le secteur public ainsi que 3% dans le secteur privé étranger. Pour rappel, concernant l’exercice de l’année 2016, l’AWEM de Bouira a réalisé un total de 8 808 placements classiques, soit une régression de moins de 15% par rapport à ceux réalisés en 2017. Une régression due essentiellement au recul des offres en provenance du secteur privé national qui est le principal pourvoyeur des postes d’emploi dans la wilaya, mais aussi à l’arrêt de certains chantiers et le report de lancement d’autres opérations. Etat de fait qui s’explique par la conjoncture économique actuelle que traverse le pays. Sur 1 510 placements dans le cadre du DAIP, on apprend que 26% sont de sexe masculin et 53% ont été réalisés dans le cadre du CID. Il est mentionné que «pour l’année 2016, l’AWEM de Bouira a réalisé un total de 2 216 placements DAIP, soit une régression de moins de 46% par rapport à ceux réalisés en 2017.» L’explication fournie est que les entreprises ayant droit au recrutement dans le cadre de ce dispositif ont consommé leur quota des 15% auquel elles ouvrent droit. Ce qui s’est répercuté sur les placements en contrat du travail aidé (CTA) qui ont connu une certaine progression. Dans le cadre du CTA justement, 1 072 placements ont été effectués, dont 70% de sexe féminin et 58% des placements dans le cadre du CID. Ainsi, pour l’année 2017, l’AWEM de Bouira a réalisé un total de 758 placements CTA, soit une progression de + 30% par rapport à ceux réalisés en 2016. Pour M. Drici, l’optimisme demeure, étant donné que 2018 s’annonce sous de meilleurs auspices, notamment avec les zones d’activités en cours à travers le territoire de la wilaya de Bouira : «Nous sommes optimistes car l’extension de la zone industrielle d’Oued El Berdi, la future zone de Dirah, les zones d’activités qui connaissent un essor et les multiples projets relancés par la wilaya permettront de faire plus de placements et de répondre de manière favorable et rapide aux demandes que l’on enregistre auprès de l’AWEM. Le secteur du bâtiment, premier pourvoyeur d’emploi, connaitra également une dynamique avec les différents chantiers de la wilaya sous les multiples formules, dont l’AADL. De même pour le projet de la double voie électrifiée Thenia - Bordj Bou Arreridj, qui traverse le territoire de la wilaya de Bouira, ne manquera pas de créer des centaines d’emploi. D’ailleurs, nos services n’ont de cesse d’organiser des journées de sensibilisation auprès des organismes employeurs du secteur économique (public et privé) afin de recruter les primo-demandeurs d’emplois», estime M. Drici. De même, notre interlocuteur soulignera qu’une batterie de mesures incitatives pour encourager et appuyer la promotion de l’emploi sont mises en place par les pouvoirs publics afin de placer un maximum de demandeurs d’emploi sur le marché du travail.

Hafidh Bessaoudi