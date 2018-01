La première fibre optique jusqu’au domicile inaugurée

Par DDK | Il ya 3 heures 3 minutes | 343 lecture(s)

La ministre de la Poste et des technologies de l’information et de communication et du numérique, Imane Houda Feraoun, a procédé, hier à Bouira au cours d’une visite de travail, au raccordement du premier client à l’échelle de la wilaya à la technologie FTTH (Fiber To The Home) «Fibre optique jusqu’au domicile».

Cette technologie garantit une connexion haut débit allant jusqu’à 100 Mb aux clients particuliers et d’un (1) Gb pour les professionnels. Au cours de cette visite, la ministre a également inspecté et inauguré plusieurs projets relevant de son secteur. Dans la matinée, la ministre a visité à Lakhdaria le centre des télécommunications spatiales, une structure gérée par Algérie Télécom Spatial (ATS). Sur place, elle a reçu des explications sur les services qu’offrent le centre comme par exemple le VSAT, la géo localisation ou encore l’Internet par satellite. La ministre a aussi posé la première pierre pour un projet de modernisation de ce centre. Les travaux en question vont porter sur le réaménagement de la salle d’exploitation du réseau NOC selon les normes internationales, la construction de chalets, l’aménagement d’une salle de conférence, une unité de recherche et développement (RD) et la réhabilitation des paraboles. Lors de son escale dans la ville de Bouira, le membre du gouvernement a procédé à l’inauguration d’un projet portant sur le raccordement d’une cité résidentielle au quartier des 140 Logements à la technologie FTTH. Au sujet de cette technologie, il faut préciser que la wilaya a bénéficié d’un projet de raccordement au FTTH de 1900 logements à Bouira-ville et Sour El Ghozlane. En 2018, la wilaya va bénéficier d’un vaste programme qui va porter sur le raccordement de 7224 autres foyers. Ledit programme compte 72 projets du FTTH. Il est aussi question de la modernisation du service Internet au profit de 3657 clients. Au cours d’une cérémonie organisée au niveau du même quartier, la ministre a remis un modem FTTH et un contrat d’exploitation au premier client à l’échelle de la wilaya. En marge de cette cérémonie, une convention a été signée entre Algérie Poste et le complexe CNSLT de Tikjda portant sur l’installation de deux distributeurs automatiques de billets (DAB). Imane Houda Feraoun s’est rendu ensuite à l’école primaire Allouache Ahmed de la ville de Bouira où elle a inauguré une salle informatique dotée d’Internet au profit des écoliers. Toujours dans la ville de Bouira, la ministre a posé la première pierre pour la construction d’une agence postale. La structure va s’étendre sur 1520 m². D’un délai de réalisation de 22 mois, ce projet va couter au Trésor public 106 millions de dinars.

Djamel Moulla