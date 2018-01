«Nous espérons devenir un pays hébergeur»

Par DDK | Il ya 3 heures 1 minute | 168 lecture(s)

La ministre des PTIC a évoqué lors d’un point de presse organisé en marge d’une visite de travail plusieurs sujets en lien avec son secteur. Au sujet des projets du secteur, Imane Houda Feraoun a indiqué qu’il existe un projet de réalisation d’un nouveau câble sous-marin en plus de celui de l’ORVAL (Oran-Valence). «Il y a une infrastructure qui part des Etats-Unis jusqu’à l’Asie en passant par la méditerranée. Nous avons fait l’acquisition de parts de participation dans cette infrastructure et nous allons réaliser les 172 km de câble qui séparent Annaba de cette infrastructure», a expliqué la ministre. Elle a aussi parlé d’un projet d’un data center à Lakhdaria de dimension internationale. Selon la ministre, ce projet prendra un peu de temps car les conditions techniques sont assez complexes, en plus des négociations à mener avec le partenaire technologique. Elle a ajouté qu’une fois mis en place, l’Algérie souhaite être hébergeur de données. «Avec ce projet de data center, des données vont partir de l’Afrique vers l’Europe. Et reliant cette infrastructure à la dorsale Alger-Ain-Guezzem, on espère fournir des capacités aux pays africains», a souligné Imane Houda Feraoun. À une question au sujet du marché attribué à l’opérateur chinois Huawei, la ministre a nié un quelconque monopole de cet opérateur. Elle a ajouté que l’Algérie a fait un choix technologique entre 2009 et 2010 et elle a opté pour deux operateurs chinois, et ce choix est pertinent. Selon elle, «la totalité des MSAN déployés en Algérie appartiennent à ces deux opérateurs qui partagent 60% du marché mondial». Dans le même ordre d’idées, Imane Houda Feraoun a souligné que dans le cadre du déploiement de la technologie FTTH et FTTX, il a été exigé du fournisseur un transfert de technologie, la formation des ingénieurs algériens et l’association des entreprises algériennes. Concernant l’ouverture du capital d’Algérie Télécom, la ministre a, encore une fois, exclue cette éventualité en affirmant que «le partenariat avec le privé se fera pour le dernier km».

D. M.