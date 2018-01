Bedoui honore les anciens maires

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 355 lecture(s)

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a réservé sa deuxième journée de visite à la wilaya de Béjaïa, hier, au chef-lieu de wilaya intra-muros. Sa première escale, dans la matinée, fut la plateforme biométrique de la commune de Béjaïa, sise sur le boulevard de la Liberté. Il y apprendra que la plateforme biométrique a été mise en service le 24 juillet 2016, qu’elle dispose de 17 ordinateurs de bureau, que sa composition humaine est de 15 fonctionnaires en plus du chef de service et que depuis sa mise en place jusqu’au 17 janvier 2017, elle a délivré 7 131 passeports biométriques, 40 936 cartes d’identité biométriques, 83 passeports service premium et 18 passeports biométriques de 48 pages. Le ministre a par ailleurs, et pour l’occasion, honoré les anciens maires qui ont dirigé l’APC de Béjaïa, depuis 1967 jusqu’au mandat écoulé. Dans une brève allocution, il a tenu à rappeler que les élus sont choisis pour se mettre au service des citoyens. Le deuxième arrêt du ministre et de l’importante délégation qui l’accompagnait a été le château d’eau de Sidi Ahmed, où l’hôte de la capitale des Hammadites a donné le coup d’envoi des travaux de réhabilitation du système d’alimentation en eau potable de la ville de Béjaïa. Les responsables locaux ont précisé que la rénovation du réseau d’AEP touche 206 km sur les 288 que comprend le réseau, soit environ 71 %, pour un budget de deux milliards et demi. Le ministre dira aux responsables locaux que les ressources en eau et les moyens financiers existent et qu’ils ont le soutien de la tutelle, mais, insistera-t-il, «il faut absolument que la mise à niveau pour l’ensemble de la wilaya soit terminée avant le Ramadhan prochain». Répondant à certains élus qui ont soulevé les cas de Boulimat, Saket et Amitik n’Tafath qui «n’ont pratiquement pas d’eau de juillet à février», le ministre réaffirmera que «la mise à niveau concerne toute la wilaya». Après une escale éclair au CHU Khellil Amrane où il a inauguré un centre d’imagerie médicale, qu’il a baptisé du nom de la chahida Daniele Mine, dite Djamila Amrane, épouse de Khellil Amrane, l’hôte de la wilaya s’est rendu à la Conservation des forêts pour y inaugurer le nouveau siège. Un très beau bâtiment réalisé en rez-de-chaussée plus deux étages et un sous-sol, d’une surface totale de 1645 m2. Lors de la présentation de ses services au ministre, le conservateur des forêts a insisté sur le fait que l’institution qu’il dirige «ne dispose que de 9 véhicules d’intervention rapide, ce qui est très insuffisant», pour lutter contre les feux de forêts dans une wilaya aussi boisée que Béjaïa. Au cours de la même matinée, le ministre a procédé également à la pose de la première pierre pour la réalisation du siège de l’assemblée populaire de wilaya (APW). Le plan prévoit la construction d’un immeuble de cinq étages de bureaux et un parking de 25 places, mitoyen de la direction de l’Education et jouxtant le boulevard de la Liberté. Coût de l’opération 120 millions de DA.

B Mouhoub.