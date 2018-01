Les étudiants en grève ouverte

Par DDK | Il ya 3 heures 1 minute | 259 lecture(s)

Après une grève cyclique qui a duré deux semaines au Département de langue et culture amazighes, les étudiants durcissent leur action en enclenchant une grève ouverte à partir du 28 janvier 2018. «Depuis le 15 janvier 2018, c’est-à-dire le début de notre grève cyclique, personne n’a pris attache avec nous. Aucun responsable ne s’est soucié de la situation qui prévaut au sein du département de langue et culture amazighes. On dirait que c’est le dernier de leurs soucis. Et pourtant, plusieurs revendications dataient de l’année passée. C’est pour toutes ces raisons que l’assemblée générale des étudiants a décidé de radicaliser le mouvement et entrer en grève ouverte à partir du 28 janvier 2018», déclarera Mohand Belkalem, un membre du comité du DLCA, rencontré sur les lieux. Et d’ajouter : «Nos doléances s’articulent au tour de deux volets principaux. Il s’agit du volet logistique et du volet pédagogique. En effet, nous réclamons une formation de qualité dans de bonnes conditions, entre autres». Dans leur procès-verbal de l’assemblée générale, les étudiants dénoncent le silence des responsables et la non-prise en charge de leurs doléances. «Non seulement la plate-forme de revendications a connu une marginalisation totale durant toute la période de la grève cyclique des étudiants, mais aussi la sourde oreille portée de la part des responsables à l’égard des étudiants du DCLA et leurs doléances», lit-on dans le document du comité des étudiants du département. Par ailleurs, les étudiants décident ce qui suit : enclencher une grève ouverte à partir du 28 janvier 2018 jusqu’à la satisfaction totale des revendications des étudiants, départ immédiat de la première responsable de la faculté ainsi que la dissolution de l’équipe administrative du département, à savoir la cheffe du département et les équipes de formations et de spécialités. À signaler que le département a été fermé et occupé par les protestataires depuis le début de l’action. Enfin, les étudiants comptent, également, saisir le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche par l’intermédiaire d’une lettre ouverte.

F. E.