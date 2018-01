Le CW98 fermé par des citoyens à M’Chedallah…

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 157 lecture(s)

Les citoyens de la localité d’Assif Assemadh ont fermé, hier matin, le CW98 en guise de protestation contre l'augmentation de 5 DA décidée unilatéralement par les transporteurs de voyageurs de la ligne M'Chedallah - Assif Assemadh via Ath Yekhlef. Aussitôt avisé, le P/APC de M'Chedallah, accompagné de quelques membres de son exécutif, se sont déplacés sur les lieux pour libérer la route après plusieurs heures de discussion. La direction des transports de la wilaya de Bouira a, de son côté, dépêché un inspecteur pour prendre attache avec les transporteurs et les citoyens qui se sont regroupés au niveau du bureau du P/APC. Abordés sur les lieux, les représentants des transporteurs assurant cette desserte affirment que cette augmentation a été décidée après concertation et l'aval de la fédération nationale du transport et la direction de wilaya du même secteur. Notons, enfin, qu'avec cette nouvelle augmentation, le nouveau tarif est de 30 DA pour la ligne M'Chedallah - Assif Assemadh. Une distance qui se trouve être le point de discorde entre les citoyens et les transporteurs. Les citoyens affirment que l’itinéraire entre ces deux localités est de 8 km, tandis que les transporteurs soutiennent mordicus que 11 km séparent ces deux points, d’où la tension persistant entre les deux parties en sachant que le barème de la tarification est arrêté selon le kilométrage.

Oulaid Soualah