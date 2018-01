La RN12 bloquée

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 235 lecture(s)

Des dizaines d’habitants de la localité Hellil, dans la commune d’Oued Ghir, ont procédé, hier, au blocage de la RN12, pour contester le choix fait par l’APC concernant le revêtement en béton des pistes desservant les quartiers du village, a-t-on appris de source locale. Le recours de ces protestataires à cette action draconienne a eu lieu suite à la non prise en charge de leur demande de revoir le choix effectué par l’APC, ajoute notre source. En pleins extension et essor démographique, la localité de Hellil a connu ces dernières années l’émergence de plusieurs nouveaux quartiers nécessitant des aménagements en matière des routes et d’assainissement. Par ailleurs, il est utile de souligner que l’APC d’Oued Ghir est toujours sans exécutif communal. Les deux premières tentatives du maire d’installer l’exécutif municipal ont échoué. Ne disposant pas d’une majorité, le P/APC d’Oued Ghir doit trouver un terrain d’entente avec les huit autres élus, formant un bloc majoritaire, pour débloquer la situation. Cette énième fermeture de route a fortement pénalisé les automobilistes, pris en otages dans un problème qui ne les concerne pas. «Il faut que les autorités interviennent pour mettre fin à ces pratiques. Y en a marre de ces fermetures de routes», tempête un usager de la RN12. A noter que la RN26 a également été bloquée par des lycéens, à Sidi Aïch, pour dénoncer le mouvement de grève des enseignants affiliés au CNAPESTE, qui dure depuis plus de dix jours.

B. S.