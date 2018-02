«Nous réclamons justice pour le Rebelle»

Par DDK | Il ya 3 heures 1 minute | 463 lecture(s)

Malika Matoub fait le bilan de la Fondation Matoub Lounès pour l’année 2017. Elle réclame la réouverture du dossier de l’assassinat de son frère.

La Dépêche de Kabylie : Comment jugez-vous le bilan de la fondation pour l’année écoulée ?

Malika Matoub: Il est positif. Bien que plusieurs activités aient été annulées, l’essentiel a été concrétisé, notamment la réhabilitation de la tombe de mon frère et son inauguration pour son 62éme anniversaire. Le projet qui me tenait vraiment à cœur.

Quel est votre sentiment quant au grand hommage rendu au Rebelle le 24 janvier dernier ?

J’étais très émue de voir que tout le monde a répondu à l’invitation, que ce soit les autorités locales, les représentants de la wilaya, le chef de daïra de Béni Douala et la directrice de la culture qui ont honoré la cérémonie de leur présence. Ce fut une journée émouvante, surtout avec l’inauguration de la tombe, l’aboutissement d’un projet qui datait de juin 2015. Il y a eu aussi le grand tournoi organisé par les anciens joueurs de la JSK en hommage à Lounes et la ferveur des supporteurs du club qui se sont déplacés de partout pour suivre les matchs. Je tiens à remercier tous les villageois, les associations de la commune et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette commémoration, notamment l’ex-P/APW Hocine Haroune qui a accompagné la rénovation de la tombe du début jusqu'à la fin.

Quels sont vos prochains projets ?

Notre but suprême est de sauvegarder la mémoire de Lounès. Moi personnellement je lutterai pour que justice soit rendue dans l’affaire de l’assassinat de mon frère. Je ferai tout pour que soit rouvert le dossier de sa mort. Nous allons par ailleurs lancer plusieurs projets à long terme, notamment la construction d'un musée au sein du village. Il y a aussi le projet de l'auberge de jeunes qui sera concrétisé bientôt.

Qu’en est-il des perspectives à long terme de la Fondation ?

Je tiens à vous informer que la fondation Matoub Lounès est devenue une structure purement privée avec acte notarial. Nos perspectives consistent à préserver notre patrimoine et à empêcher qu’on nous le prenne des mains. Notre autre ambition et de contribuer à la promotion de la langue et de la culture amazighes et de relancer la revue de Lounes. Nous veillerons également à former des jeunes du village, notamment les étudiants et les diplômés, pour en faire la relève qui continuera à faire vivre la fondation et à la pérenniser.

Entretien réalisé par Lyes Mechouek