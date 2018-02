Et faible adhésion à Draâ Ben-Khedda

Par DDK | Il ya 3 heures 1 minute | 165 lecture(s)

L’appel de l’UGCAA à une grève générale pour la journée d’hier, n’a pas été suivi à Draâ Ben Khedda. Hormis le chef-lieu de commune de Tadmaït où le mouvement de grève est plus ou moins suivi par les commerçants, l’appel de l’UGCAA n’a pas eu d’écho au niveau de Draâ Ben Khedda où des commerçants qui ont baissé rideau se comptent sur les bouts des doigts d’une main et leur fermeture n’a eu aucun impacte sur la vie quotidienne. Les transporteurs continuent d’assurer le transport tant : Tadmaït –Draâ Ben Khedda ; Tadmaït –Tizi-Ouzou ; Draâ Ben Khedda – Sidi-Namane et Tirmitine et Draâ Ben Khedda –Tizi-Ouzou . Le transport urbain avec toujours 25 DA , sans réaction de la direction des transports) n’est nullement affecté et la vie quoitienne ici , au niveau de Draâ Ben Khedda continue son cours. Les commerçants se sont démobilisés car ne savent plus à quel saint se vouer. Du jour au lendemain, ils reçoivent l’ordre de suivre tel mouvement puis un contrordre qui annule le précédent . « Nous ignorons qui est qui ? Nous ne faisons plus confiance à ce genre de décision tant que nous ne sommes pas sûrs si ces gens agissent dans notre intérêt ! » nous avancent des commerçants et des transporteurs interrogés sur la question.

M.A.Tadjer