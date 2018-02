120 millions DA pour le nouveau siège de l'APW

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 143 lecture(s)

Lors de sa dernière visite au niveau de la wilaya de Béjaïa, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d'un nouveau siège pour l’assemblée populaire de wilaya (APW). Irrigué sur une assiette de terrain appartenant au CEM Nacéria, relevant de la Direction de l’éducation, le plan du projet prévoit la construction d’un immeuble de cinq étages de bureaux et un parking de 25 places. Le coût de l’opération est estimé à 120 millions de DA. Confié à l'entreprise ETB /TCE, le délai de réalisation de ce nouveau siège APW est de 28 mois. Si la nouvelle de la construction de cette structure a fortement soulagé les élus et l'administration, il n'en demeure pas moins que l'emplacement choisi pour sa construction a fait grincer des dents et elle est, désormais, sujette à polémique. En effet, le premier à monter au créneau c'est le président de la fédération des parents d’élèves de la wilaya de Béjaïa, Djoudi Touazi, qui n'a pas manqué, la semaine dernière, de déclarer: «Le choix de l’assiette de terrain pour abriter ce nouveau siège est un squat d’un bien des enfants de l’éducation.» De son côté, le secrétaire à l’information du Snapap, Nabil Ferguenis (sur sa page Facebook), s'est interrogé sur «le choix de ce terrain appartenant pourtant à l’éducation», avant d’interpeller le Directeur de l’éducation qui, dit-il, «cède un foncier relevant du CEM Naceria», à donner des explications sur ce bradage alors que le secteur de l’éducation à Béjaïa souffre en matière de foncier», conclu-t-il.

Rachid. Z