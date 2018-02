«La levée se fera de manière graduelle»

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 137 lecture(s)

«La levée du système des subventions ne se fera pas d’un seul coup, mais après l’élaboration d’une cartographie des ménages, selon les revenus des consommateurs et des régions. Les produits de large consommation ne seront pas touchés.» C’est ce qu’a souligné le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, à la presse en marge de sa visite de travail effectuée dans la wilaya d’Oran. Selon lui, ce travail a commencé, depuis une année, par le ministère des Finances et les départements concernés. «Ils sont en train d’affiner le travail qui avance d’une manière satisfaisante. Il y a déjà eu une levée des subventions ayant touché les carburants, mais le reste se fera de manière graduelle. Néanmoins, cela sera précédé par une série de mesures, notamment sur le plan de la sensibilisation des consommateurs sur l’avènement d’un nouveau mode de consommation», a encore précisé le ministre. À retenir que ce dernier avait fait savoir que l'opération ne serait pas achevée avant fin 2018, précisant que cette révision s'inscrit dans le cadre des réformes annoncées par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors de la présentation de son plan d'action devant les membres de l'APN. S’agissant de la protection des consommateurs, M. Benmeradi a fait état des projets de lois qui se trouvent actuellement au niveau de l’APN. Ces lois visent, a-t-il soutenu, «la mise en place des standards et la conformité des produits qui concernent au plus haut point les consommateurs.» En ce qui concerne les préoccupations de certains producteurs liées à la disponibilité des matières premières, suite à l’interdiction de plusieurs produits à l’importation, le même responsable soulignera : «De nombreuses matières premières sont déjà produites dans le pays, mais ne sont pas connues en raison d’un manque d’information et de publicité.» Abordant la question de la sous-traitance, le même responsable a affirmé que celle-ci ne pourra se faire du jour au lendemain, «car il faut au préalable créer un véritable tissu de sous-traitance.»

S. S.