Un entrepreneur meurt enseveli

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 503 lecture(s)

La localité de Souk El-Tenine, dans la daïra de Maâtkas à 25 kilomètres au sud de Tizi-Ouzou, est en deuil. Un jeune ingénieur d’une trentaine d’année, entrepreneur, originaire du village d’Aït Izid et répondant aux initiales S. R., a été enseveli par le glissement d’un talus alors qu’il s’apprêtait à réaliser un tronçon d’assainissement au niveau d’Aït Aissi Ouziane dans la commune de Maâtkas. La tragique nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre à travers toute la région, semant la douleur et la consternation en milieu de la population. Sachant que le jeune entrepreneur était estimé de tous pour sa gentillesse, ses qualités humaines et son implication dans les luttes démocratiques par son militantisme au sein du Front des forces socialistes local. La victime a été transportée à la polyclinique locale de Souk El-Tenine puis transférée au CHU de Tizi-Ouzou pour les besoins de l’autopsie. L’enterrement est prévu aujourd’hui, dans son village natal, Aït Izid. «Un ami, un confident de longue date malheureusement ravi à la vie à la fleur de l’âge. Que Dieu ait son âme et l’accueille dans Son vaste Paradis», a noté un de ses amis tout attristé et ne croyant pas ce qui vient de se produire.

H. Taib