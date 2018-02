Démolition de six constructions illicites

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 264 lecture(s)

Suite à une prolifération alarmante du commerce informel à travers la majorité des quartiers et rues de la ville d’Aïn-Bessem, sise à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Bouira, les autorités locales ainsi que les services de sécurité ont décidé de reprendre les choses en main. En effet, une importante opération coup de poing pour l’éradication de ce genre de commerce illicite a été opérée, avant-hier, à travers les grands quartiers et les rues commerçantes de cette ville. Ainsi et dès les premières heures de la matinée, les policiers ont investi les rues du marché, de la grande mosquée et du quartier Zmala, afin d’empêcher ces commerçants d’installer leurs étals et baraques de fortunes. Ces trois rues commerçantes de la ville d’Aïn-Bessem sont très fréquentées par les citoyens, en raison de la présence d’une intense activité commerciale. Des zones, qui étaient occupées et squattées par les commerçants informels, ont été donc entièrement libérées de cette activité illicite, au grand bonheur des commerçants, des automobilistes et aussi des résidents qui n’ont jamais cessé de revendiquer l’intervention des forces de l’ordre pour mettre fin à ce phénomène : «Ce phénomène est devenu problématique pour nous depuis ces dernières années. Les commerçants de l’informel squattent automatiquement le moindre recoin, trottoir ou espace pour installer leurs marchandises. Quotidiennement, ils laissent derrière-eux des tas d’ordures et de déchets et bloquent les accès à nos commerces et à nos habitations et il est difficile de trouver une place de stationnement pour un véhicule à cause d’eux. Certains commerçants s’adonnent à cette activité même durant la nuit et au petit matin, causant ainsi un vacarme aux résidents des immeubles voisins !» explique Ami Ahmed, un commerçant de la rue Zmala, qui affirme avoir saisi en compagnie de ses collègues commerçants, les autorités locales et les services de sécurité à maintes reprises sur la nécessité d’intervenir : «Il faut installer des points de contrôle permanents afin de dissuader ces commerçants de revenir à chaque fois», a-t-il encore plaidé. Par ailleurs et toujours au cours de la journée du jeudi dernier, les services municipaux chargés de l’urbanisme ont procédé à la démolition de six constructions illicites, sises au quartier Ahmed Ben-Gharabi au centre-ville. Selon la municipalité, ces constructions ont été réalisées sur des terrains du domaine public, par certains habitants de ce quartier. Il s’agit pour la majorité de garages à usage commercial ou agricole : «Trois avertissements ont été adressés aux propriétaires de ces constructions. Nous avons opéré cette opération selon les dispositifs de la loi et de la réglementation de l’urbanisme. Les assiettes récupérées serviront à la réalisation d’un projet d’utilité publique», explique le maire par intérim d’Aïn-Bessem. Le même responsable a aussi affirmé que l’opération d’éradication des constructions illicites et du commerce informel dans la ville d’Aïn-Bessem et sa périphérie se poursuivra. La nouvelle équipe à la tête de l’APC s’est tracée comme principal objectif l’amélioration du cadre de vie des citoyens.

O. K.