Vers la délocalisation du projet de centre de dialyse

Après les rassemblements de protestation observés quatre jours de suite face au chantier, les opposants au projet de réalisation d’un centre de dialyse, dans une assiette de terrain devant servir d’espace vert, ont fait réagir les autorités. En effet, dans la matinée d’avant-hier, une délégation dépêchée par le président de l’APW s’est rendue sur les lieux et a pris attache avec le président de l’APC d’Aokas qui l’a reçue pour un débat autour de cette contestation citoyenne. Il semblerait, selon ces derniers, que l’édile communal serait prêt à délocaliser ce projet, lequel aurait été attribué dans le cadre du Calpiref mais, toutefois, revêtu de l’avis favorable de la mairie. Ainsi, après avoir recueilli les impressions des parties concernées et pris des photos pour appuyer le dossier, les membres de la commission d’enquête ont promis de remettre un rapport au président de l’APW qui le déposerait sur le bureau du wali demain, dimanche. La contestation populaire a commencé au lendemain de l’installation du panneau de chantier par le bénéficiaire. En constatant que la parcelle de terrain prévue pour une aire de jeux allait servir pour l’implantation d’un centre de dialyse qui obstruerait la vue à tout un immeuble et cacherait la façade de tous les commerces qui s’y trouvent, les citoyens soutenus par quelques élus communaux qui avaient tenu à être à leurs côtés, ont réagi en voulant, au départ, fermer la RN9 avant qu’ils ne soient dissuadés par le président de l’APW qui a reçu leurs délégués en leur promettant d’envoyer une commission d’enquête avec l’aval du wali. Ne pouvant attendre, sans rien faire, la commission d’enquête, les protestataires ont multiplié les sit-in devant le chantier, une manière de rappeler l’attente de cette commission qui ne doit pas être étalée dans le temps.

A. Gana