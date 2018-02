Le Centre d’exploration et d’imagerie médicales opérationnel

Par DDK | Il ya 3 heures 21 minutes | 239 lecture(s)

La wilaya de Béjaïa vient de se doter d'un Centre d'exploration et d'imagerie dernière génération, unique en Algérie. Le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, M. Noureddine Bedoui, lors d'une visite d’inspection et de travail effectuée dans la wilaya de Béjaïa, a inauguré le Centre d’exploration et d’imagerie médicale (CEIM) du CHU de Béjaïa. Cette importante structure, première en son genre en Algérie, a été baptisée au nom de la défunte Moudjahida Danièle Minne dite Djamila Amrane. Le CEIM du CHU de Béjaïa est composé, selon la cellule de communication du CHU, des unités de gastrologie, d’imagerie par résonance magnétique (IRM 1.5 Tesla), d’une unité de scanner (64 Barrette), d'échographie, de radiologie standard et de mammographie numérique. Il comprend aussi, toujours selon la même source, d’une unité d’oncologie pour le cancer colorectal, d’une unité de toxine botulinique et d'exploration électroneuromyographique (EMG). La Moudjahida Djamila Amrane née Danielle Mine s'est éteinte le 11 février 2017 à l’âge de 77 ans, à Alger, des suites d'une longue maladie. Fille de Jacqueline Guerroudj, Djamila a fait partie du réseau de poseuses de bombes dans la Zone Autonome d'Alger, avant de rejoindre le maquis de la wilaya III (Kabylie), en 1957. La résistante algérienne d'origine française, militante de l'indépendance de l'Algérie, historienne, universitaire et poétesse, a été incarcérée en décembre 1957 à la prison de Barberousse, puis transférée en France avant d'être libérée en avril 1962, à Rennes et amnistiée en application des Accords d'Évian. À l'indépendance du pays, Danièle Minne opte pour la nationalité algérienne et devient Djamila Amrane après son mariage en 1964. Elle a travaillé à l'université d'Alger, et est devenue en 1999 professeure d'histoire et d'études féminines à l'université de Toulouse. Outre des poèmes, elle a écrit plusieurs ouvrages, dont l'un fondé sur 88 entretiens réalisés entre 1978 et 1986 sur la participation des femmes algériennes à la guerre de Libération.

Rachid Z.