Il a neigé sur les hauteurs

Hier matin, les crêtes dépassant les 800 mètres d’altitude dans la région d’Aïn El Hammam étaient toutes blanches de neige. La poudreuse, tombée durant la nuit de vendredi à samedi, a recouvert les champs et les routes, surprenant ainsi les habitants de la région qui ne s’attendaient pas à ce brusque changement du mercure. Bien qu’annoncées par la météo sur les hauteurs dépassant 1000 mètres, les chutes de neige ont pris de court plus d’un, surtout que la veille, le soleil et les douces températures étaient au rendez-vous. Comme à l’accoutumée dans ce genre de situation, la circulation automobile a été perturbée sur certains axes comme Chemakh et Akkar où seuls les véhicules tout-terrain peuvent s’y aventurer. La route d’Aït Yahia et la côte de Tiferdoud étaient, elles aussi, particulièrement difficiles à traverser en début de matinée d’hier où la neige a redoublé d’intensité pour dépasser quinze centimètres par endroits. Les engins de déneigement ont été réquisitionnés pour tasser la poudreuse. Les habitants qui s’étaient levés de bonne heure pour vaquer à leurs occupations programmées pour le weekend ont été, de ce fait, déconcertés. Ils ne pouvaient pas se rendre à leurs champs et travailler leurs terres enneigées. En outre, les quelques marchands ambulants au marché hebdomadaire qui se tient tous les samedis n’ont pas raté le rendez-vous. Profitant ainsi de cette brusque chute des températures, ils proposaient des fruits et légumes beaucoup plus chers que la veille. Notons que c’est la troisième fois que la neige "visite" la région cette année, augurant d’une bonne année agricole, surtout qu’il a plu à plusieurs reprises. Ce n’est que vers onze heures que la circulation automobile est redevenue normale, en attendant une autre perturbation qui ne tarderait pas à arriver.

A.O.T.