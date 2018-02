«Nous restons ouverts à toutes les propositions»

Par DDK | Il ya 3 heures 21 minutes | 313 lecture(s)

La ministre de l’éducation nationale était, hier, à Tizi-Ouzou pour une visite de travail et d’inspection de deux jours.

Une visite qui se poursuivra aujourd’hui, avec l’inspection de plusieurs chantiers de son secteur et un pèlerinage au village le plus propre de la wilaya, Tiferdoud, lauréat de l’édition 2017 du concours Aissat Rabah, qu’organise l’assemblée populaire de wilaya. La ministre fut accueillie par le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, en présence de l’ensemble des autorités civiles et militaires ainsi que plusieurs élus locaux et nationaux. Dans une brève allocution, le wali de Tizi Ouzou, après avoir souhaité la bienvenue à la ministre et à sa délégation, dira d’emblée : «On dit dans le secteur économique que lorsque le bâtiment va, tout va. Nous on dit que lorsque l’éducation va, c’est toute la société qui va». Le premier magistrat de la wilaya a souligné que «le ¼ du budget de la wilaya va au secteur de l’éducation, ce qui dénote l’intérêt que porte l’Etat à ce secteur névralgique, pour aller vers une école du savoir, du progrès, au service du développement national». Le wali est ensuite revenu sur la grève qui a secoué le secteur à Tizi-Ouzou, saluant tous ceux qui ont contribué au dénouement de la crise : «Nous avons avec l’ensemble des acteurs concernés favorisé le débat, le dialogue et la sagesse pour dénouer la crise. Le secteur de l’éducation ne concerne pas seulement la ministre ou le wali, mais toute la société. Je rends hommage à la société civile qui s’est impliquée convenablement dans le règlement du conflit et je salue également les professeurs qui jouent un rôle important pour donner à Tizi Ouzou le meilleur classement aux examens, depuis près d’une décennie. Nous ne voulons plus revivre des situations conflictuelles pareilles, car elles ne profitent à personne et mettent en danger l’avenir de nos enfants», conclura le wali. Mme Benghabrit est elle revenue longuement sur tout ce qui a trait à son secteur, les objectifs attendus par les réformes mises en place, les moyens mis à la disposition du secteur et le travail de terrain et de proximité pour avancer.



« Mobilisons-nous pour une école performante»

La ministre a scindé son discours en quatre volets, à savoir le travail de proximité, les orientations aux chefs d’établissement, les inspecteurs de l’éducation et le conflit avec le CNAPESTE. Concernant le premier volet, la ministre a noté : «Nous effectuons régulièrement des visites à travers les wilayas, car nous sommes conscients de l’importance du travail du terrain pour être à l’écoute des professionnels confrontés à la réalité du terrain. La gestion de proximité nous permet d’avoir une idée exacte sur la performance de notre système éducatif». Au sujet de l’apport de l’Etat, la ministre a ajouté : «Le secteur de l’éducation a, de tout temps, bénéficié d’une attention particulière qui consacre d’important investissements, et toujours le cas dans la conjoncture actuelle. Son excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n’a jamais cessé de rappeler et d’insister sur la place stratégique de l’éducation, par le recrutement et le maintien de tous les projets du secteur». Mme Nouria Benghabrit rappellera dans ce contexte aux chefs d’établissements «d’encourager l’intelligence collective au sein des établissements en adoptant des modes de gestion pour satisfaire trois exigences, à savoir le respect de la réglementation, l’impulsion du processus d’informatisation et d’écoute, le dialogue et la concertation, pour édifier la communauté éducative de l’établissement en observant la neutralité». Aux inspecteurs de l’éducation, Benghebrit insistera sur «le suivi de la dispense de l’enseignement, la sensibilisation des candidats aux examens nationaux et l’utilisation des ressources pédagogiques à travers la plateforme numérique mise à la disposition par L’ONEFD. La rémédiation et l’évaluation sont autant d’outils d’accompagnement qui peuvent contribuer de manière qualitative à la promotion de la performance», dira-t-elle. Et de faire remarquer : «La tâche est complexe, c’est pourquoi nous misons sur la formation pour tous les corps de métiers y compris les corps de direction et d’inspection». Revenant à la grève qui est à l’origine de la suspension quasi régulière de la scolarité des élèves, Nouria Benghabrit déplorera : «Quelle que soit la légitimité des revendications, la grève nous met hors des normes internationales en termes de nombre de semaines d’enseignement et prive les élèves des compétences nécessaires à la poursuite de leur cursus scolaire. Cette situation est génératrice d’inégalités que nous combattons. Elle porte préjudice au principe d’équité qui est l’un des principes de notre système scolaire. Il est temps que nous tous, par un sursaut de conscience et de mobilisation positive, travaillions à la régularité de la scolarité», a appelé la ministre.

Hocine Taib