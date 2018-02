Les parents d’élèves réclament le recours aux contractuels

Par DDK | Il ya 3 heures 22 minutes | 239 lecture(s)

Face à la persistance de la grève déclenchée par le Cnapeste, l’Association nationale des parents d’élèves (ANPE) demande au ministère de l’éducation nationale de recourir aux enseignants vacataires, afin de remplacer les enseignants grévistes.

Le débrayage illimité initié par le conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et techniques (CNAPESTE) préoccupe de plus en plus les parents d’élèves qui craignent le spectre d’une année blanche. «Nous demandons au ministère de tutelle de procéder au remplacement des enseignants grévistes en faisant appel aux contractuels et aux cadres du secteur, pour que le scénario d’une année blanche n’advienne pas», a déclaré, hier, Khaled Ahmed, le président de l’association. Ce dernier a par ailleurs mis en avant la nécessité de procéder à un arrangement des emplois du temps au niveau des établissements scolaires, «et d’accorder aux enseignants non-grévistes des heures supplémentaires payantes afin de garantir la continuité des cours». Ladite association exprime son désarroi devant le pourrissement de la situation dans le secteur de l’éducation : «L’ANPE proteste énergiquement contre ces épisodes de grève inutile et destructrice de la vie scolaire», lit-on dans son communiqué rendu public. Les rédacteurs disent lancer un appel «pour un dialogue constructif et responsable pour éviter l’irréparable». «Les parents d'élèves considèrent la grève comme une fuite en avant, un dérapage syndical», lit-on encore. Et d’ajouter : «Engagée à respecter et soutenir l'accord en faveur d'une stabilisation durable de la Charte d'éthique du secteur de l'Education nationale signée le 29 novembre 2015 à Alger, l'ANPE se bat pour la protection et la sauvegarde de l'école républicaine dont l'accès gratuit est garanti aux enfants algériens par la Constitution». Par ailleurs, dans un communiqué publié jeudi dernier, le ministère de l’Education nationale a affirmé que toutes les revendications des syndicats relevant de sa compétence ont été satisfaites, précisant que «les portes du dialogue restent toujours ouvertes».

Samira Saïdj