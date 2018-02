Lancement du projet éco-village à Ath Yenni

Par DDK | Il ya 3 heures 20 minutes | 247 lecture(s)

Le projet éco-village a été lancé, hier, à la Maison de jeune d’Ath Yenni, située à 40 kms au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, en présence des P/APC d’Ath Yenni, Iboudrarène et Yattafen, ainsi que le représentant de la direction de l’Environnement. Une réunion de concertation autour du thème : «Éco-gestion pour un développement durable des villages de Djurdjura», a été organisée, hier, pour expliquer les grands axes de ce projet, qui encourage les jeunes à créer des micro-entreprises dans les métiers verts et à faire émerger des villages écologiques dans la daïra d’Ath Yenni. Ce projet est réparti en deux volets : le premier consiste à expliquer l’objectif du projet aux responsables communaux et sera suivie de la sélection d’un village qui présente les critères, et ce, pour entreprendre ce projet. Le second consiste à accompagner les jeunes, afin qu’ils créent leurs propres entreprises. Ce projet, pour rappel, a été initié par l’Association de Développement Local et Solidaire (ADELS) de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Nadia Rahab